Mason Mount promet des trophées après avoir rejoint Man United

Manchester United a fait trois tentatives pour débarquer Mason Mount de Chelsea avant de finalement réussir. Mount n’avait plus qu’un an sur son contrat. De plus, il a fait savoir plus ou moins clairement qu’il souhaitait rejoindre Erik ten Hag à United. Les Red Devils avaient un chiffre en tête, qui était de 70 millions de dollars. L’ambition de Chelsea pour plus était irréaliste aux yeux de United.

Le joueur de 24 ans était la principale cible de United pour renforcer son milieu de terrain, et la hiérarchie du club aurait déployé beaucoup d’efforts pour le signer après l’avoir persuadé de rejoindre et conclu un accord sur des conditions personnelles. Cependant, The Athletic a rapporté qu’il y avait un moment où la transaction risquait de s’effondrer.

Tony Mount, le père de Mason, a eu un appel téléphonique avec les copropriétaires de Chelsea Todd Boehly et Behdad Eghbali pour aider à faire avancer les choses dans la bonne direction. Lentement mais sûrement, cela a aidé à relancer les pourparlers en vue de finaliser le transfert.

Mount dit au revoir à Chelsea après 18 ans

Mercredi, Mount a accepté un contrat de cinq ans avec une sixième année à Old Trafford. L’international anglais, qui a passé les 18 dernières années avec les Blues, entame un nouveau chapitre de sa carrière avec ce transfert.

Le joueur de 24 ans a envoyé mardi. Il a reconnu que certains fans des Blues pourraient désapprouver son choix. Le milieu de terrain a cependant insisté sur le fait que c’était la « bonne étape » pour lui à ce stade de sa carrière. Maintenant, il a l’intention de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider United à remporter de gros trophées.

Mount garantit des trophées pour United

« Tout le monde peut voir que le club a fait de grands pas en avant sous Erik ten Hag. Après avoir rencontré le manager et discuté de ses plans, je ne pourrais pas être plus excité pour les saisons à venir, et je suis prêt pour le travail acharné attendu ici.

« Je suis extrêmement ambitieux, je sais à quel point c’est incroyable de gagner des trophées majeurs et ce qu’il faut pour le faire. Je vais tout donner pour revivre cela à Manchester United », a-t-il déclaré.

PHOTO : Images IMAGO et PA