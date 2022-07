Mason Mount: le milieu de terrain anglais sur le contrat de Chelsea, la propriété, la Coupe du monde et l’atteinte du niveau supérieur | Nouvelles du football

Mason Mount a hâte de prolonger sa carrière à Chelsea en signant un nouveau contrat à Stamford Bridge avant une grosse inclinaison pour remporter le titre de Premier League cette saison à venir.

L’accord actuel du milieu de terrain anglais expire en juin 2024, mais Mount admet qu’il se prépare déjà à des pourparlers avec le nouveau propriétaire Todd Boehly au cours des prochains mois alors que le joueur de 23 ans cherche à engager son avenir à long terme dans le club qu’il a rejoint en tant que garçon à Cobham.

Chelsea a terminé troisième de la Premier League la saison dernière et a raté l’argenterie nationale car ils ont été battus aux tirs au but par Liverpool en Coupe de la Ligue et en FA Cup – mais Mount vise d’autres honneurs au cours de la prochaine campagne pour le club et le pays.

Interrogé sur ses projets à venir pour la nouvelle saison, Mount a été ouvert sur sa situation contractuelle, racontant Sports du ciel: “J’ai deux ans mais je suis extrêmement heureux dans ce club. Je suis ici depuis l’âge de six ans, donc je pense que les pourparlers commenceront peut-être dans les prochains mois, donc c’est évidemment excitant.

“Chaque nouvelle année est spéciale. Je n’ai pas pu partir en tournée de pré-saison la saison dernière, donc venir ici (Los Angeles) a été génial pour y revenir. Tous les garçons ont bourdonné, un très bon se sentir autour du groupe et reprendre l’entraînement et travailler dur, c’est ce que nous voulons faire. Nous avons une saison énorme à venir.

“Après chaque année, je sens que je vieillis définitivement, que j’ai plus d’expérience, que je me sens toujours jeune mais que je dois prendre de l’avance et être un leader. Comme je joue à beaucoup de matchs et que j’ai de l’expérience pour mon âge pour pouvoir parler aux plus jeunes parce que j’ai été là et que j’ai fait ça… pour leur donner confiance quand ils viennent s’entraîner parce que ça peut être difficile quand on part en tournée de pré-saison.

“Mais je leur disais juste de faire ce que vous faites, vous n’avez rien besoin de faire de spécial, jouez simplement à votre jeu et vous impressionnerez certainement le manager. C’est le conseil que je donnerais et d’essayer de faire ils se sentent les bienvenus.

“Bien sûr, gagner le titre est toujours l’objectif, c’est toujours mon objectif personnellement, vous voulez gagner la Premier League. C’est très difficile à faire car il faut être si constant tout au long. Nous avons très bien commencé la saison dernière et nous étions en une bonne position et puis vous perdez quelques matchs, perdez quelques points et vous êtes troisième et ça arrive si vite. Nous avons vécu cela la saison dernière et probablement les trois dernières, donc maintenant c’est quelque chose que nous devons changer.

Rassurer le consortium Boehly-Clearlake et les supporters de Chelsea qu’il souhaite rester au club est un énorme coup de pouce à moins d’un mois du début de la nouvelle saison.

Chelsea cherche à lancer un défi pour le titre





Le stock de Mount a augmenté depuis qu’il a accepté son contrat actuel il y a trois ans, mais l’international anglais sait que des améliorations seront nécessaires dans tous les départements si Chelsea veut récupérer l’écart de 19 points avec le champion en titre Manchester City.

Gagner la Coupe du monde des clubs et la Super Coupe d’Europe la saison dernière signifiait que ce n’était pas une première saison complète entièrement infructueuse sous Thomas Tuchel, mais l’ambitieux Mount a soif de plus avec l’Angleterre se préparant également pour la Coupe du monde du Qatar qui commence en novembre.

“Chaque saison, vous voulez en faire plus”, ajoute-t-il. “Vous voulez gagner plus, alors pour moi, je fixe personnellement des objectifs plus élevés et nous, une équipe, nous avons remporté deux bons trophées la saison dernière et cela aurait pu être quatre. Nous voulons donc intensifier, continuer. Nous sommes une équipe et un club qui gagnent choses avec cette mentalité de gagnant. Je peux certainement nous voir pousser et vouloir réussir la saison prochaine.

Thomas Tuchel a contribué à transformer Chelsea





“Vous devez être tellement à chaque match. C’est 100 points pour gagner la ligue et même alors c’est très serré et jusqu’au dernier match. C’est très difficile et c’est pourquoi c’est la meilleure ligue du monde. Vous voulez jouer dans cette compétition, vous voulez avoir ces batailles avec les équipes qui sont là-haut. C’est ce qui rend les matchs contre ces équipes si importants. Nous devons être prêts pour cela.

“En termes de chiffres, je pense que la saison dernière a été ma meilleure, surtout à Chelsea [Mount was top for goal involvements registering 13 goals and 16 assists]. C’était l’un de mes objectifs avant la saison de vraiment démarrer sur ce front et de pouvoir devenir une menace pour l’avenir.

Monter sur la transformation du corps “Je pense que c’est tout naturel, dès que vous vieillissez, vous commencez à vous remplir un peu plus. Au cours des trois dernières années, j’ai acquis un peu plus de structure. C’est quelque chose sur lequel je travaille. “Vous voulez être quelqu’un qui est capable de se mettre un peu au milieu de terrain, mais les gens s’en rendent compte. Ce n’est pas encore fait, c’est un long voyage et ce n’est que le début. “Vous voulez travailler de ce côté-là, mais vous devez toujours être vif et agile, et faire ce que je fais, appuyer et courir vers l’avant. Vous devez également être capable de le faire, donc cela va de pair. main.”

“La saison précédente, j’avais l’impression d’avoir vraiment excellé sur le ballon, de travailler dur et d’être quelqu’un au sein de l’équipe qui récupérait des balles et pressait de l’avant et la saison dernière, c’était l’un de mes objectifs de vraiment augmenter les chiffres et d’être là-haut. buts et Je me suis fixé des objectifs avant la saison et j’ai réussi à les atteindre, pour moi c’était une bonne saison.

“Dans l’ensemble, en termes de performances, cela aurait pu être mieux, j’aurais pu avoir de meilleures performances tout au long de la saison mais j’en étais content et maintenant vous attendez avec impatience la prochaine.”

Todd Boehly, à droite, est le nouveau président de Chelsea





Le consortium dirigé par Boehly a finalisé une prise de contrôle de Chelsea de 4,25 milliards de livres sterling fin mai, mettant fin à la propriété du club par Roman Abramovich pendant 19 ans.

Les nouveaux propriétaires sont “déterminés à investir dans des domaines clés qui étendront et amélioreront la compétitivité de Chelsea, y compris le réaménagement de Stamford Bridge, de nouveaux investissements dans l’académie, l’équipe féminine et le stade Kingsmeadow”, ajoutant qu’ils “poursuivront l’important travail du Fondation Chelsea”.

Avec l’équipe première également en développement, il y a beaucoup d’enthousiasme dans l’air de Chelsea – et Mount a révélé que le nouveau propriétaire avait déjà parlé aux joueurs de ce qu’il attendait.

“Il a été très proche depuis que cela a été annoncé”, ajoute-t-il. “Avant mon retour, la plupart des membres du consortium étaient sur le terrain d’entraînement et autour des garçons et du personnel d’entraîneurs, ce qui est évidemment bon à voir et commence à créer des liens et à être très proche. Ce n’est que le début mais c’est très excitant pour nous et nous attendons avec impatience ce que l’avenir nous réserve.

“Pour avoir ce long règne sous Roman, ça a changé très vite, c’est un nouveau départ, il faut s’y habituer très vite et ils ont été brillants jusqu’à présent, venez nous remplir de beaucoup de confiance. Nous en tant que joueurs, nous nous sommes toujours concentrés sur ce que nous pouvons faire sur le terrain, mais cela vous remplit de confiance lorsque vous savez que tout est sous contrôle en dehors du terrain.

“Il se passe beaucoup de choses avec chaque club et c’est ce qui rend la Premier League passionnante. Chaque saison, vous ne savez pas quelle équipe va pousser, quelle équipe va être vraiment forte jusqu’au premier match. Nous sommes ravis et nous nous concentrons sur ce qui se passe ici au sein du club et faisons ce que nous pouvons sur le terrain de football pour être prêts pour ce premier match, mais je suis excité, je suis excité que ce soit une autre saison et nous sommes prêts.”

La nouvelle saison s’arrête pour la Coupe du monde au Qatar après 16 tours d’action en Premier League, de sorte que les joueurs qui se dirigent vers le tournoi seront confrontés à un nouveau défi cette fois-ci.

C’est celui que Mount est prêt à prendre dans sa foulée.

“Cela va être bizarre de s’arrêter à Noël et de continuer après. Nous verrons comment ça se passe. Nous sommes tellement excités et impatients de voir ce que la Coupe du monde va apporter. Il y a un tel buzz dans tout le pays. , surtout après ce qui s’est passé lors des derniers Euros. J’ai l’impression que ça va être un bon match. Mais pour nous, en tant que joueurs, ça va être une longue saison.

“Vous avez besoin d’un bon départ. Vous voulez entrer dans la Coupe du monde en vous sentant bien et en jouant bien en équipe. J’espère que ce sera le cas. Nous avons quelques garçons anglais dans ce groupe, un garçon américain dans ce groupe aussi qui va être dans notre groupe, donc ça va être excitant. Nous devons juste rester forts en équipe.

Chelsea lance sa saison 2022/23 avec un voyage à Everton de Frank Lampard en direct Sports du ciel avant d’accueillir les rivaux londoniens des Spurs lors de leur premier match à domicile.

L’équipe de Thomas Tuchel affrontera une réunion avec la légende du Blues Lampard à Goodison Park le 6 août, coup d’envoi à 17h30, avant que Tottenham ne visite Stamford Bridge une semaine plus tard.

Chelsea accueillera Liverpool dans l’ouest de Londres le 17 septembre, Manchester United le 22 octobre et Arsenal le 5 novembre.

Leur dernier match avant la pause d’un mois pour la Coupe du monde est à Newcastle, et ils poursuivent leur campagne le lendemain de Noël contre le nouveau promu Bournemouth.

Chelsea se rendra à Tottenham le 25 février et à Arsenal le 29 avril, ce dernier marquant le début d’un pare-chocs des cinq derniers matchs, dont Manchester City à l’extérieur l’avant-dernier week-end de la saison et Newcastle à domicile le dernier jour.

Quels postes Chelsea cible-t-il ?

La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy :

Chelsea poursuit ses plans de recrutement d’été maintenant que la prise de contrôle du club par le consortium dirigé par Todd Boehly, d’un montant de 4,25 milliards de livres sterling, est terminée.

Les Bleus ont déjà conclu un accord verbal avec le défenseur de Séville Jules Kounde. Les pourparlers sur un accord pour Koundé s’étaient effondrés l’année dernière, mais il y a de l’optimisme de toutes les parties qu’il sera fait cette fois.

Presnel Kimpembe du Paris Saint-Germain fait partie d’une liste restreinte d’options défensives centrales et a la préférence de Thomas Tuchel. Jose Gimenez de l’Atletico Madrid et Josko Gvardiol du RB Leipzig font également partie des personnes recherchées.