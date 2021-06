Mason Mount : le milieu de terrain anglais savoure une autre bataille avec le Croate Luka Modric | Actualités footballistiques

Mason Mount a hâte de se mesurer à nouveau au meneur de jeu croate Luka Modric, à peine un mois après que le milieu de terrain anglais ait été abasourdi lorsqu’un de ses héros d’enfance a demandé son maillot.

Tous les regards seront tournés vers Wembley ce dimanche alors que les hommes de Gareth Southgate lancent le Groupe D de l’Euro 2020 contre l’équipe qui a brisé le cœur des Anglais en demi-finale de la Coupe du monde il y a trois ans.

Modric a dirigé le spectacle alors que la Croatie est revenue pour assurer cette victoire 2-1 en prolongation et les Three Lions chercheront à se venger sous l’arche, où Mount espère prendre le dessus sur le vétéran une fois de plus.

Le milieu de terrain de Chelsea a affronté le joueur de 35 ans en demi-finale de la Ligue des champions et a joué un rôle clé dans l’élimination du Real Madrid par les Bleus avant de remporter la finale contre Manchester City.

Image:

Mount a affronté Modric à deux reprises lors de la demi-finale de la Ligue des champions de Chelsea avec le Real Madrid la saison dernière



« Il a toujours été un joueur que j’admire, a déclaré Mount. « Depuis qu’il est en Premier League avec Tottenham, je l’ai suivi de très près.

« Jouer contre lui, c’était bizarre parce que je l’avais tellement regardé, je connaissais en quelque sorte ses mouvements et ce qu’il allait faire.

« Cela aide d’être fan d’un joueur et ensuite de jouer contre lui parce que vous savez ce qu’il aime faire.

« L’expérience de jouer contre lui aide parce que vous voulez être dans ces grands matchs et apprendre à gérer la pression et les grands moments.

« Ces deux matchs ont été énormes dans notre course et j’ai acquis beaucoup d’expérience grâce à ces deux matchs. »

















0:21



Mount dit que cette équipe d’Angleterre veut rendre la nation fière et a faim de réussir



Mount n’a pas seulement joué contre Modric, mais a remporté son maillot, le vainqueur du Ballon d’Or 2018 demandant ensuite son maillot à Stamford Bridge.

« J’ai parlé à (Mateo) Kovacic avant le premier match et je lui ai demandé si je pouvais récupérer son maillot à une date ultérieure », a-t-il déclaré.

« J’ai réussi à le faire et il m’a demandé le mien lors du deuxième match parce que je ne lui ai pas donné le mien lors du premier.

« Kova a dit qu’il aimait échanger avec les joueurs, alors il est venu et a dit qu’il voulait le mien, a juste dit bonne chance pour les prochains matchs.

« C’était génial pour moi évidemment de lui parler et il veut ma chemise donc j’étais assez submergé, oui. »

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela faisait de savoir que Modric voulait sa chemise, il a souri et a répondu: « Spécial. Je l’ai à la maison avec quelques autres que j’ai eu au cours des deux derniers mois environ. C’est toujours bon de garder ces chemises spéciales. »

Podcast : Foden et Grealish sur le banc ?! Le grand débat d’Angleterre XI

Jasper Taylor est rejoint par Rob Dorsett, Nick Wright et Gerard Brand pour un débat définitif sur le plus grand sujet de discussion de l’Angleterre avant leur match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie dimanche : qui commencera à Wembley ?

Dans la première partie, Rob nous apporte toutes les dernières informations de St George’s Park, tandis que le panel parcourt la formation et la défense

Dans la deuxième partie (22:31), tout tourne autour du milieu de terrain et de la ligne avant. Y a-t-il une chance que Rashford et Sterling commencent par Foden et Grealish? Et l’Angleterre devrait-elle chercher à affronter deux milieux de terrain défensifs en phase à élimination directe ?

Et dans la troisième partie (42:27), le XI des lecteurs de SkySports.com est révélé, et Nick et Gerard choisissent leur joueur d’impact surprise dans l’équipe d’Angleterre.

INSCRIVEZ-VOUS SUR VOTRE PRESTATAIRE CHOISI