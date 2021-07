Mason Mount : le milieu de terrain anglais devrait débuter en quart de finale de l’Euro 2020 contre l’Ukraine | Actualités footballistiques

Mason Mount devrait revenir dans la formation de départ de l’Angleterre contre l’Ukraine pour le quart de finale de l’Euro 2020 de samedi, mais Bukayo Saka est incertain après avoir subi un coup à l’entraînement vendredi.

Mount a été contraint à l’isolement préventif pendant plus d’une semaine avec Ben Chilwell à la suite de contacts étroits avec son coéquipier du club Billy Gilmour, qui a ensuite été testé positif pour Covid-19 à la suite du match nul 0-0 du Groupe D avec l’Écosse à Wembley.

Les deux hommes étaient libérés de la quarantaine lundi à minuit et s’étant entraînés avec le reste de l’équipe depuis mercredi, Mount est sur le point de retourner du côté de Gareth Southgate à Rome.

Bukayo Saka a subi un coup à l’entraînement vendredi



Cependant, Saka, qui a commencé les deux dernières victoires de l’Angleterre contre la République tchèque et l’Allemagne, doit faire face à un test de condition physique tardif avant le match de samedi.

« Nous devons juste vérifier l’état de Bukayo, qui a reçu un léger coup aujourd’hui (vendredi) », a déclaré le patron de l’Angleterre Gareth Southgate.

« A part ça, tout le monde est disponible. »

Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Luke Shaw, Raheem Sterling et Harry Kane seront tous dans la formation de départ si Southgate choisit son équipe la plus forte. Kieran Trippier souffre d’une légère blessure aux ischio-jambiers qui doit être gérée.

1:30



Gareth Southgate dit que jouer Phil Foden et Jack Grealish pourrait être une option contre l’Ukraine



Foden et Jack Grealish n’ont pas encore joué ensemble pendant le tournoi, mais Southgate a nié que cela était dû à un conflit de styles.

« Absolument, ils peuvent travailler ensemble », a-t-il déclaré. « Ils ont joué pour nous ensemble dans le passé. Nous avons juste un large éventail de talents offensifs.

0:36



Grealish doit commencer pour une Angleterre d’attaque contre l’Ukraine, déclare Stephen Warnock



« Ils ont tous été incroyablement respectueux envers leurs coéquipiers et le fait que nous ayons cette force en profondeur.

« Raheem (Sterling) a été en feu. Ses buts ont rendu plus difficile pour certains autres d’entrer sur ce côté gauche. »

Southgate veut revenir à quatre contre l’Ukraine, mais une décision concernant la formation est plus compliquée que contre l’Allemagne, car l’Angleterre savait que ses adversaires joueraient 3-4-3.

0:50



Southgate dit qu’il n’a pas envisagé de mettre au repos les joueurs qui sont sur un carton jaune et pense que l’Angleterre doit à l’Ukraine de jouer son équipe la plus forte



Southgate a déclaré que ce serait une « insulte » à l’Ukraine de planifier au-delà des quarts de finale de samedi en laissant les quatre joueurs anglais au repos, loin d’un avertissement, de manquer une date potentielle des quatre derniers.

Harry Maguire, Kalvin Phillips, Declan Rice et Foden risquent d’être suspendus pour une éventuelle demi-finale contre le Danemark ou la République tchèque à Wembley s’ils écopent d’un avertissement au Stadio Olimpico.

Les réservations sont effacées après les quarts de finale et le manager de la Roma, Jose Mourinho, a déclaré que le quatuor devrait être mis au repos contre l’Ukraine samedi pour éviter toute suspension pour la demi-finale.

Mais Southgate, qui a laissé Foden hors de l’équipe pour le dernier match de la phase de groupes – une victoire 1-0 contre la République tchèque – pour éviter une éventuelle suspension, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de faire de même contre l’Ukraine.

Foden n’a pas figuré depuis qu’il a été remplacé lors du match nul et vierge contre l’Ecosse



« Non. Je ne comprends pas vraiment ce raisonnement », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si les quatre réservations affecteraient la sélection de son équipe.

« Je comprends que stratégiquement vous aimeriez faire ça, mais je ne peux pas penser à un pays au monde qui ferait ça pour un quart de finale. Et surtout pas un pays qui n’a participé qu’à trois demi-finales dans son histoire. .

« Je pense que nous devons nous concentrer sur demain. Je pense que ce serait une grosse erreur pour nous de penser à autre chose et je pense que ce serait aussi une insulte à l’Ukraine. »

Harry Maguire est à une réservation de la suspension mais dit que cela ne l’empêchera pas de jouer son jeu normal



Maguire n’est pas d’accord avec le règlement de l’UEFA mais a insisté sur le fait que cela ne l’empêcherait pas de jouer son match normal contre les quarts de finalistes surprise d’Andriy Shevchenko.

« D’abord et avant tout, deux cartons jaunes en cinq matchs semblent un peu raides pour la punition d’avoir raté une demi-finale, mais ce sont les règles et c’est ce à quoi nous devons faire face », a-t-il déclaré.

« Mais pour moi, je vais juste aller au match comme d’habitude. Écoutez, vous ne jouez pas souvent en quart de finale pour votre pays, nous n’avons pas atteint autant de fois dans le passé.

« Donc, l’opportunité est là d’aller jouer et de faire tout ce que je peux pour atteindre une demi-finale et ensuite nous y penserons quand cela arrivera.

1:55



Maguire dit qu’il est heureux de jouer dans un dos trois ou quatre et dit que le football moderne exige que les équipes soient fluides dans la façon dont elles s’organisent.



Zinchenko : l’Ukraine a besoin du « jeu de sa vie »

Oleksandr Zinchenko dit que l’Ukraine doit jouer le match de sa vie si elle veut remporter une victoire historique contre l’Angleterre.

Le joueur polyvalent de Manchester City, Zinchenko, est le plus grand nom de l’équipe ukrainienne et sait que son équipe doit faire face à une bataille difficile contre des visages familiers au Stadio Olimpico.

« Je dirai que les chiffres parlent d’eux-mêmes », a déclaré Zinchenko à propos de l’Angleterre. « Le fait que l’Angleterre n’ait encore concédé aucun but, elle joue très bien en défense.

« Mais je pense qu’il n’y a pas d’équipes parfaites. Chaque équipe a des faiblesses. »

















0:45



Oleksandr Zinchenko a félicité ses coéquipiers de Manchester City, Kyle Walker et John Stones, et a déclaré que l’Ukraine devra jouer « le meilleur match de leur vie » pour battre l’Angleterre



Henderson : Quiconque sous-estime l’Ukraine est illusoire

Le vice-capitaine anglais Jordan Henderson a déclaré que quiconque sous-estimait les adversaires des quarts de finale ukrainiens était « délirant ».

L’Angleterre domine les favoris après avoir battu ses rivaux allemands 2-0 à Wembley lors des huitièmes de finale de mardi, mais Henderson ne prend rien pour acquis avant les quarts de finale.

















0:52



L’ancien attaquant anglais Emile Heskey analyse l’équilibre que Southgate doit trouver entre le maintien de la solidité défensive et la menace en attaque pour le quart de finale de l’Euro 2020 contre l’Ukraine



« C’était une performance fantastique mais nous n’avons encore rien accompli et nous avons encore un long chemin à parcourir », a déclaré le joueur de 31 ans.

« Concentration totale sur l’Ukraine. Ce sera un test vraiment difficile et quiconque dit que ce ne sera pas le cas est vraiment illusoire.

« Je sais que les gens disent » eh bien, nous avons battu l’Allemagne « , mais vous ne pouvez pas sous-estimer l’importance de ce match et à quel point une équipe ukrainienne est bonne et à quel point ce sera difficile contre eux.

« Nous sommes pleinement préparés et pleinement conscients de cela. Nous avons juste besoin d’y aller et de tout donner à nouveau et j’espère que cela suffira pour nous en sortir. »