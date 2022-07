Mason Mount laisse un indice majeur sur l’avenir de Chelsea

Le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount s’est exprimé sur son avenir dans une récente interview.

Le milieu de terrain fait partie des livres de Chelsea depuis sa jeunesse et, après avoir été titularisé sous Frank Lampard, a continué à impressionner grandement les Blues.

Mount a aidé Kai Havertz pour le but gagnant de la finale de la Ligue des champions 2021.

Il est également régulièrement l’un des meilleurs buteurs du club, avec 13 buts et 16 passes décisives dans toutes les compétitions en 2021/22. Les seules personnes à avoir marqué plus que Mount la saison dernière étaient Romelu Lukaku (15) et Havertz (14), mais aucun de ces joueurs n’a réussi à égaler le total de 16 passes décisives de Mount.

Cependant, Mount a toujours un salaire relativement bas, estimé à moins de 90 000 £ par semaine, ce qui a suscité l’intérêt de certains hauts dirigeants.

Publicité

18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant le code promotionnel H30 uniquement, mise minimale de 10 £/10 €, cote minimale de 1/2, paris gratuits payés en 2 x 15 £/15 €, paris gratuits crédités après le règlement du premier pari de qualification, les paris gratuits expireront 30 jours une fois le pari qualificatif placé, les restrictions relatives au mode de paiement/joueur/pays s’appliquent. begambleaware.org #AD

Mais malgré son bas salaire, Mount est apparemment heureux à Chelsea et cherche à signer un nouveau contrat bientôt :

“Il me reste deux ans sur mon contrat et je suis très, très heureux ici. Ces pourparlers commenceront, espérons-le, bientôt », a déclaré Mount.

Mount a ajouté qu’il aimait ce qu’il avait vu des nouveaux propriétaires, le consortium Todd Boehly-Clearlake Capital, jusqu’à présent :

“Après le dernier match de la saison, nous avons eu une petite réunion à l’hôtel et il (Boehly) était là avec le reste du consortium”, a poursuivi Mount.

“C’était bien de les rencontrer en personne et de leur parler à tous. C’est tellement excitant ce que l’avenir nous réserve. C’est une inconnue, mais la façon dont ça a commencé est vraiment excitante pour voir ce qui va se passer.

«Nous sommes une équipe qui, au cours des dix dernières années, a été là-haut et a poussé et c’est là que nous voulons rester. En leur parlant de leurs buts et objectifs, nous sommes sur la même longueur d’onde. Alors j’espère que ça va continuer. »

Mason Mount veut avoir des pourparlers sur un nouveau contrat à #CFC. Plus ici : https://t.co/wcGcMPnvTr – Simon Johnson (@SJohnsonSport) 13 juillet 2022

Conseils de paris France vs Belgique: aperçu, pronostics et cotes de l’UEFA Women’s Euro 2022

Conseils de paris Italie vs Islande: aperçu, pronostics et cotes de l’UEFA Women’s Euro 2022