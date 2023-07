Mason Mount envoie un message d’adieu aux fans de Chelsea avant le transfert de Manchester United

Mason Mount a envoyé un message aux supporters de Chelsea avant son transfert imminent à Manchester United.

L’international anglais de 24 ans était à Manchester ces derniers jours pour terminer son transfert aux côtés d’Erik ten Hag.

United n’a pas encore annoncé le transfert initial de 55 millions de livres sterling de Mount à Old Trafford, mais le milieu de terrain a enregistré un message d’adieu aux fans de Chelsea.

Mount a publié le message sur son compte Instagram mardi soir.

Il a dit: « Salut les fans de Chelsea. Compte tenu des spéculations des six derniers mois, cela ne vous surprendra peut-être pas. Mais ce n’est pas plus facile de vous dire que j’ai pris la décision de quitter Chelsea.

« Je pense que vous méritez plus qu’une simple déclaration écrite. Je voulais donc vous dire directement à quel point j’ai été reconnaissant pour tout votre soutien au cours des 18 dernières années. Je sais que certains d’entre vous ne seront pas satisfaits de ma décision, mais c’est ce qui me convient à ce moment de ma carrière.

« J’ai rejoint Chelsea quand j’avais six ans et nous avons traversé beaucoup de choses ensemble. Gagner la Youth Cup, mes récompenses de joueur de l’année, la Super Coupe, la Coupe du monde des clubs et bien sûr, cette soirée inoubliable où nous avons remporté la Ligue des champions.

« Je tiens à remercier l’académie, Jim et Neil, d’avoir été si influents pour moi dès mon plus jeune âge. Les managers avec lesquels j’ai travaillé, Frank (Lampard), Thomas (Tuchel) et Graham (Potter).

«Le personnel de l’arrière-boutique – les héros méconnus de Cobham, tous mes coéquipiers au fil des ans qui sont devenus mes frères, ma famille pour l’amour et le soutien continus, et surtout vous les gars pour être restés avec moi tout au long. Je vous souhaite le meilleur. »

Mount avait encore un an pour conclure son contrat à Stamford Bridge, mais les négociations contractuelles se sont refroidies et Chelsea tenait à se conformer à ses souhaits concernant une éventuelle sortie.

Il est un produit de l’académie de Chelsea et a fait 195 apparitions pour le club depuis ses débuts en équipe première en 2017, marquant 33 buts.

Mount a passé deux saisons en prêt à Vitesse Arnhem et Derby County entre 2017 et 2019 avant de s’imposer comme un habitué de la première équipe lors du premier passage de Frank Lampard à Chelsea.

Il a remporté la Ligue des champions de l’UEFA avec le club en 2020-21 sous Thomas Tuchel avant de remporter la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA la même année.

(Photo : Getty Images)