Mason Mount dit: «Voulant reproduire les légendes de Manchester United qui ont enfilé le maillot numéro 7»

Après que Manchester United a annoncé la signature de Mason Mount, il s’est entretenu avec l’équipe des médias du club dans une interview publiée sur le site Web du club.

La légende du club, Rio Ferdinand, a également réagi positivement à la signature de Mount, affirmant même que Chelsea pourrait regretter cet accord à l’avenir.

Vraiment ravi de l’arrivée de Mount. Jeune, talentueux et affamé. Il a l’expérience des grands matchs avec la pression qui survient lorsqu’il joue pour Utd. En tant que joueur, il nous apportera des objectifs, de la créativité, une éthique de travail et un coureur volontaire dans l’opposition. box.He ajoute définitivement à ce que nous… https://t.co/IHXzRITNPA—Rio Ferdinand (@rioferdy5) 5 juillet 2023

Mount a parlé de ses forces en tant que joueur en déclarant: «Je me suis toujours vu comme un milieu de terrain ou un numéro 8, qui peut évidemment avancer, attaquer, essayer de marquer des buts et de créer des buts. Mais aussi être capable de faire de l’autre côté et de défendre et d’aider l’équipe quand on est sous pression. C’est l’un de mes grands objectifs. »

Avec Mount recevant le maillot emblématique n ° 7, il a partagé son expérience d’assister au coup franc emblématique de Cristiano Ronaldo contre Portsmouth.

En tant que partisan de Portsmouth, Mount a raconté comment son père l’avait emmené à Old Trafford pour regarder le match et était fan de lui et de sa technique. Une vidéo était devenue virale où Mount a été vu en train de reproduire le coup franc pendant ses jours d’académie à Cobham.

« J’essaie de baser mes coups francs sur Ronaldo… frappez la balle par la valve, et ça bouge » Mason Mount est un joueur de Manchester United pic.twitter.com/eqzrYEjmMg — B/R Football (@brfootball) 5 juillet 2023

Mount espère pouvoir reproduire les légendes qui l’ont précédé et espère mener le club à remporter des trophées.

En ce qui concerne la relation avec ses nouveaux coéquipiers, il connaît tous les joueurs anglais. Il a également eu une brève interaction avec l’actuel manager de United, Erik Ten Hag, qui dirigeait auparavant l’Ajax. Mount était prêté par Chelsea, jouant pour le club néerlandais SBV Vitesse.

Mount avait joué un rôle crucial dans la victoire de Vitesse contre l’Ajax de Ten Hag avec un score de 3-2. Mount a remporté des fautes près de la surface de réparation de l’adversaire, a été en mesure de délivrer les passes interconnectées et a été le joueur qui a délivré le coup de pied arrêté qui est devenu un but. Compte tenu de l’équipe de l’Ajax à l’époque qui comptait Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt, Donny Van De Beek, l’Anglais a réussi à se démarquer.