Mason Haas et la défense de Wheaton Warrenville Sud ont arrêté Simeon – Shaw Local

WHEATON – Trouver le numéro 6 dans une mer de maillots orange brûlés de Wheaton Warrenville South n’est pas la partie difficile.

Le fait de trouver des jeux sur le terrain de football n’a pas été un facteur majeur pour Mason Haas.

Le senior de Wheaton Warrenville South a réalisé une performance tout à fait remarquable lors de la victoire d’ouverture de la saison 12-6 des Tigers contre Simeon samedi.

Le joueur de 5 pieds 10 pouces et 160 livres a réussi deux interceptions au cornerback, a lancé un panier de 42 verges, a géré les coups d’envoi, a servi de parieur – ce qui comprenait deux bottés de dégagement différents abattus profondément dans le territoire de Siméon – et a eu quelques retours de botté de dégagement. pour s’assurer qu’une performance d’équipe courageuse n’était pas sur le point d’être gâchée dans cette finale furieuse.

« Notre équipe sera composée de chiens de casse », a déclaré Haas. « Pas seulement aujourd’hui, mais tout au long de la saison. Et c’est quelque chose que je crois sincèrement que nous garderons [demonstrating] aller de l’avant parce que j’aime chaque personne de cette équipe. Ils sont tous mes frères depuis le premier jour.

Qu’il s’agisse du secondeur senior John Jensen qui volait en tas pour des plaqués combinés, du demi défensif senior Connor Sliwa produisant des passes défensives opportunes ou de la ligne défensive des Tigers qui tenait fermement, ce type de description était évidemment mérité.

Joe Lewnard/[email protected] Les joueurs et les entraîneurs de Wheaton Warrenville South célèbrent après qu’un botté de dégagement bloqué de Simeon ait parcouru un court trajet et ait été récupéré par les Tigres lors du match de samedi à Wheaton. (Joe Lewnard)

« Je sais que nous avons exactement la même mentalité ; et si nous pouvons y aller chaque semaine avec ça, je pense que ce sera exactement la même chose en ce qui concerne [results can go] », a déclaré Haas.

« Je pense que nous devions absolument laisser notre marque sur qui nous sommes », a poursuivi Haas. « Et, [demonstrate] ce qu’est réellement le « Tiger Football ». Sorti l’année dernière [3-6]; J’aime tous ces gars. Oui, mais cette année, c’est différent. Cette année va être différente. Mon équipe est toute excitée.

Les Tigers (1-0) ont profité de leur premier entraînement avec le panier de 42 verges de Haas pour une avance rapide de 3-0. Après avoir forcé un botté de dégagement des Wolverines (0-1), WW South était de retour aux affaires jusqu’à ce que l’achèvement du quart-arrière junior Luca Carbonaro contre Daijon Riley soit retiré et rapidement renvoyé 25 verges par Dewayne Brooks pour le touché pour prendre la tête avec 1:29 à jouer dans le match. premier quart. Le point supplémentaire qui en a résulté a été bloqué.

WW South a rebondi avec Carbonaro trouvant Amari Williams sur un entraînement de quatre jeux sur un score de 11 verges avec 6:51 à jouer au deuxième quart pour reprendre l’avance des Tigres à 10-6.

Après que les Wolverines et les Tigers se soient tous deux rendus infructueux, une série de trois revirements consécutifs a préparé le terrain pour une fin de mi-temps désordonnée.

Tout d’abord, le quart-arrière des Wolverines Keshaun Parker a été intercepté par Haas sur un entre-deux sur la ligne de touche. Ensuite, le porteur de ballon des Tigers Max Schlegal, qui a débuté à la place du senior Matt Crider en raison d’une apparente blessure à la jambe gauche, a échappé, qui a été récupéré par les Wolverines dans un tas. Parker a rapidement fouillé, qui a été récupéré par Jensen, pour rendre le ballon aux Tigers à moins de 40 secondes de la fin du milieu de terrain.

Carbonaro a été limogé, puis a rapidement trouvé Riley pour un gain de 35 verges afin de préparer les choses pour un score potentiel, mais un échouement intentionnel qui a suivi et un profond inachèvement au buzzer ont laissé le score à 10-6 pour les Tigres à la mi-temps.

Joe Lewnard/[email protected] Joshua Pratt de Wheaton Warrenville South s’attaque au quart-arrière de Simeon Keshaun Parker lors du match de samedi à Wheaton. (Joe Lewnard)

À la sortie de la pause, l’entraînement de Siméon s’est terminé sur un faux botté de dégagement raté, mais WW South n’a pas été en mesure de générer beaucoup d’élan. Le botté de dégagement de Haas a roulé jusqu’à la ligne des 2 verges de Simeon, ce qui les a finalement conduits à dégager, mais le snap était haut et a roulé hors de l’arrière de la zone des buts pour une sécurité permettant aux Tigres de mener à 12-6 avec 3:21. parti au troisième quart-temps.

Haas a réussi sa deuxième interception lors du premier entraînement des Wolverines du quatrième quart. Les Tigres ont assuré le match au cours d’une séquence furieuse de deux minutes et demie. Après avoir forcé un botté de dégagement des Wolverines, les Tigres se sont rendus au Simeon-28 après une première frappe de Carbonaro sur Max O’Connell, mais il a été anéanti en raison d’une pénalité d’homme à terre inéligible et a été contraint de dégager.

Haas s’est installé avec un claquement élevé et a persuadé une course amicale vers le Simeon-17 à 19 secondes de la fin. Après deux courses de Wolverines, la dernière tentative de soulèvement de Parker a été initialement rattrapée, mais les tentatives latérales ont ensuite été attaquées par le secondeur des Tigers Jackson Whitkanack pour assurer la victoire.

« [Haas] est un grand compétiteur », a déclaré l’entraîneur de WW South, Sean Norris. « Vous ne voyez pas beaucoup de gars capables de taper dans le ballon et de concourir comme lui. Il a un grand cœur – comme beaucoup de ces gars, surtout ces seniors – ces enfants jouent avec tellement de cœur et tellement d’efforts. Cela s’est montré aujourd’hui… »

Le porteur de ballon de deuxième année des Tigers, Ian Yorke, qui a été rappelé à l’université à la lumière de la blessure à la jambe de Crider, a totalisé 24 verges au sol. Norris s’attend à ce que Crider revienne cette saison, mais la date exacte de retour est inconnue. Carbonaro avait une fiche de 11 sur 15 pour 154 verges et un touché.

Te’shon McGee de Simeon a totalisé 93 verges au sol pour rythmer Simeon.

« Les enfants ont fait du bon travail. Trop de revirements », a déclaré l’entraîneur de Simeon, Derrick Hunter. « Nous avons fini par perdre 26 joueurs [from] l’année dernière. Nous avons ramené pas mal de mes joueurs défensifs… l’offensive est en train de rattraper son retard. Tout ira bien pour nous. Ce fut un bon match. Wheaton Warrenville South a une bonne équipe et un bon personnel d’entraîneurs. Les arbitres ont été exceptionnels. [We’ll] être bien; nous avons juste du travail à faire.