Mason Greenwood quittera Man Utd après une enquête sur le club

Mason Greenwood et Manchester United ont mutuellement convenu qu’il quitterait le club après une enquête de six mois sur sa conduite.

United a lancé une enquête sur les circonstances entourant l’arrestation de Greenwood, soupçonné de viol et d’agression après l’abandon des poursuites pénales contre le footballeur en février.

Greenwood a été arrêté en janvier 2022 après que des images et un fichier audio aient été diffusés en ligne.

Dans un communiqué publié lundiUnited a déclaré qu’ils avaient « conclu que le matériel publié en ligne ne fournissait pas une image complète et que Mason n’avait pas commis les infractions pour lesquelles il était initialement accusé », mais a annoncé que le joueur de 21 ans quitterait Old Trafford. .

Des sources ont déclaré à ESPN que le contrat de Greenwood, qui court jusqu’en 2025, n’a pas été résilié, mais il ne devrait plus jouer pour le club. United envisagera des offres de prêt ainsi qu’un départ permanent, ont indiqué des sources.

La déclaration publiée par United disait: « Tous ceux qui sont impliqués, y compris Mason, reconnaissent les difficultés avec lui pour reprendre sa carrière à Manchester United.

« Il a donc été mutuellement convenu qu’il serait plus approprié pour lui de le faire loin d’Old Trafford, et nous allons maintenant travailler avec Mason pour atteindre ce résultat. »

Dans une déclaration séparée, Greenwood, qui a été suspendu de l’entraînement et des matches depuis son arrestation initiale, a déclaré qu’il « n’avait pas fait les choses dont on m’accusait », mais a reconnu que la décision de quitter United était « la meilleure pour nous tous ».

Mason Greenwood est maintenant sur le point de quitter Manchester United. Photo par Gareth Copley/Getty Images

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il conserverait son plein salaire pendant que le club s’efforcerait de lui trouver un nouveau club, mais il ne serait pas autorisé à s’entraîner à Carrington, même dans le cadre d’un programme individuel loin de l’équipe première d’Erik ten Hag.

Sa déclaration disait: « J’accepte pleinement d’avoir commis des erreurs dans ma relation et j’assume ma part de responsabilité dans les situations qui ont conduit à la publication sur les réseaux sociaux.

« La décision d’aujourd’hui fait partie d’un processus de collaboration entre Manchester United, ma famille et moi. La meilleure décision pour nous tous est que je poursuive ma carrière de footballeur loin d’Old Trafford, où ma présence ne sera pas une distraction pour le club. . »

Parallèlement aux déclarations publiées par United et Greenwood, le PDG de United, Richard Arnold – qui a pris la décision finale que Greenwood devrait quitter le club – a envoyé une lettre ouverte aux supporters être « transparent avec nos fans sur le processus et les raisons de notre décision ».

Arnold a déclaré que lors de l’enquête du club, ils avaient reçu « des explications alternatives pour l’enregistrement audio, qui était un court extrait d’un enregistrement beaucoup plus long, et pour les images publiées en ligne » et que la famille de la femme avait participé au processus.

« Bien que je sois convaincu que Mason n’a pas commis les actes dont il était accusé, Mason a reconnu qu’il avait commis des erreurs dont il assume la responsabilité », a écrit Arnold.

« Je suis également conscient du défi auquel Mason serait confronté pour reconstruire sa carrière et élever un bébé avec sa partenaire sous les projecteurs de Manchester United. De plus, cette affaire a suscité de fortes opinions, et il est de ma responsabilité de minimiser toute distraction pour l’unité que nous recherchons au sein du club.

« Bien que nous ayons décidé que Mason chercherait à reconstruire sa carrière loin de Manchester United, cela ne signifie pas la fin de cette affaire. Le club continuera d’offrir son soutien à la fois à la victime présumée et à Mason pour les aider à se reconstruire et à aller de l’avant. positivement avec leur vie. »

L’enquête de United, qui a commencé une fois les poursuites pénales abandonnées, a été menée par un panel de cadres supérieurs et leurs preuves ont été transmises à Arnold.

Des sources ont déclaré à ESPN que, sur la base des conclusions, le club ne pense pas que Greenwood a abusé physiquement de la femme et, sur la base de conversations avec la mère de la femme, ne pense pas qu’il était coupable de comportement coercitif.

Selon des sources, la femme ne s’est pas engagée directement auprès du club mais a eu la possibilité de corriger toute découverte.

Des sources ont déclaré à ESPN que la femme avait retiré ses allégations et son soutien à l’enquête policière en avril 2022.