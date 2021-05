Mason Greenwood: Pourquoi l’Angleterre devrait emmener l’attaquant de Manchester United à l’Euro 2020 | Actualités du football

Mason Greenwood fera-t-il partie de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020? Le panel de podcast Pitch to Post Review a son mot à dire sur les raisons pour lesquelles l’attaquant de Manchester United devrait être inclus …

Sous le regard de l’entraîneur anglais Gareth Southgate depuis les tribunes, Greenwood a de nouveau impressionné United en se classant sur la feuille de pointage lors de la victoire 3-1 à Aston Villa dimanche.

Le joueur de 19 ans a fait ses débuts en Angleterre en septembre lors d’une victoire 1-0 contre l’Islande, mais n’a pas joué pour son pays depuis après avoir rompu les protocoles Covid-19 après le match.

Cependant, Greenwood pousse dur pour un retour de l’Angleterre et a retrouvé la forme juste au bon moment avant les Euros, marquant sept buts lors de ses 11 derniers matchs. Mais suffira-t-il à Southgate de le prendre?

Actualités Sky Sports journalistes Dharmesh Sheth et Ben Ransom et Sky Sports journaliste de football senior Gerard Brand sont d’accord et expliquent pourquoi le joueur de 19 ans devrait être inclus dans l’équipe lors de son annonce le 25 mai …

Quand l’Angleterre annoncera-t-elle son équipe pour l’Euro 2020? Gareth Southgate nommera son équipe d’Angleterre pour cet Euro 2020 le 25 mai. Southgate sera en mesure de sélectionner une équipe plus importante que d’habitude après que l’UEFA a confirmé l’expansion des équipes de 23 à 26 joueurs lors du tournoi retardé de cet été.

‘Il n’y a pas de débat, il doit partir’

Dharmesh Sheth, journaliste de Sky Sports News:

«Pour moi, ce n’est pas un débat. Je pense qu’il doit y aller.

« Il a connu un début de saison difficile. Il a cependant été choisi pour l’Angleterre. Ensuite, il a eu le problème, tout comme Phil Foden, en Islande.

«Mais quand vous parlez de frapper la forme juste au bon moment, je pense que Mason Greenwood coche cette case.

«Il a marqué 11 buts toutes compétitions confondues cette saison, mais sept de ces buts ont été marqués au cours des 10 derniers matchs.

















0:43



Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pense que Mason Greenwood « a quelque chose de spécial » après que l’attaquant de 19 ans a marqué son 11e but de la saison lors de la victoire 3-1 à Aston Villa



«Je pense juste qu’il donnera à l’Angleterre quelque chose de différent de ce que Harry Kane et Dominic Calvert-Lewin peuvent leur apporter.

«Chaque fois que je le vois jouer sa silhouette, ses mouvements et sa technique, cela me rappelle le pic de Robin van Persie, en particulier ce but qu’il a marqué contre Aston Villa et qui a transformé Tyrone Mings comme il l’a fait.

« Il peut jouer avec les deux pieds, il peut jouer au centre et peut-être, ce qui pourrait le faire basculer pour lui, c’est qu’il peut également jouer du côté droit et Gareth Southgate aime les joueurs polyvalents.

« Donc, pour moi, c’est une évidence. Mason Greenwood doit être dans l’équipe de 26 joueurs pour l’Angleterre. »

« Aucune plainte si Greenwood est inclus »

La marque Gerard de Sky Sports:

«Je pense qu’il est presque assez cloué.

« Il y a un énorme avantage à amener quelqu’un comme Greenwood sur un Danny Ings, que les gens pensent que Ings est un meilleur attaquant que Greenwood parce qu’il a 19 ans et qu’il a une chance réelle de jouer dans cinq ou six tournois pour l’Angleterre, alors qu’avec tous mon respect, Ings ne le fait probablement pas.

« Comme avec Theo Walcott en 2006, je pense que Southgate pensera à des expériences et pas uniquement à des options sur le terrain, et Greenwood offre d’ailleurs une option fantastique sur le terrain tel qu’il est. Walcott est allé au Mondial 2006. Coupe sans jouer un seul match pour Arsenal, ce que certains considèrent comme bizarre, mais ce serait une expérience fantastique pour Greenwood.

Je suis sûr que Gareth le sait. Il sait que Mason peut inverser un match en une fraction de seconde. Il aura un long, très long avenir avec l’Angleterre et je suis sûr que Gareth réfléchira longuement aux 26 points qu’il choisira. Je l’aime, j’aime le garçon qui se dit ce que je ferais.

« Les tournois majeurs sont des moments et je peux imaginer Greenwood arriver sur le terrain à 15 ou 20 minutes de la fin, avec l’Angleterre qui a besoin d’un but et il y a une réelle excitation à propos de lui et de ce qu’il peut faire.

« J’ai regardé tous ses buts à Manchester United et il n’y a pas de but bâclé là-dedans. À seulement 19 ans, il est un maître absolu pour tromper le gardien de but avec cette frappe du pied gauche et cette petite remontée du dos.

« Il vient de la droite et trouve le coin en bas à droite, exactement comme le but qu’il a marqué contre Villa. C’est un jeu d’attaque de qualité et je n’ai absolument aucune plainte à le voir dans l’équipe d’Angleterre et à obtenir des minutes. »

‘Les Euros vivent une opportunité d’apprendre’

















0:55



L’ancien gardien de but de Manchester United, Mark Bosnich, a déclaré que Mason Greenwood devrait commencer pour l’Angleterre à l’Euro 2020 et « effrayerait les lumières » des défenseurs.



Ben Ransom, journaliste de Sky Sports News:

« 100 pourcent [Greenwood should be in the England squad].

« Si vous voulez que je sois brutalement honnête, je pense que s’il ne s’agissait que d’une équipe de 23 hommes, il manquerait une chance. Mais je sais que Southgate a fait une suggestion un peu bizarre selon laquelle il ne voulait pas de 26 hommes. car il préférait une équipe plus petite.Je pense en fait que vous devriez considérer cela comme une énorme opportunité parce que vous pouvez amener les joueurs à acquérir de l’expérience.

« En raison de son âge, Greenwood est parfait pour intégrer l’équipe. Toute cette expérience d’être autour de ce groupe dans un championnat d’Europe à haute pression est énorme, et il peut avoir un impact.

















0:52



La correspondante de Manchester United pour Goal, Charlotte Duncker, a déclaré que Mason Greenwood serait une excellente option pour l’Angleterre aux Euros, si l’attaquant de Manchester United était sélectionné dans l’équipe de Gareth Southgate.



« Donc, vous obtenez un double avantage. Vous obtenez une place supplémentaire pour un joueur qui peut entrer, et même s’il ne jouera pas dans tous les jeux, mais il vous donne quelque chose de différent, et vous lui donnez l’occasion de apprendre.

« C’est une énorme opportunité pour Southgate de prendre quelqu’un comme Greenwood. Je pense que c’est pour ça qu’il part, et je pense aussi que Bukayo Saka est dans le même bateau. S’il s’agissait d’une équipe de 23 hommes, il serait peut-être juste à la périphérie, mais je pense qu’il est une évidence absolue, aux côtés de Greenwood dans une équipe de 26 hommes.

« Encore une fois, 19 ans et il a été fantastique ce week-end en jouant à l’arrière gauche pour Arsenal. Il peut jouer tant de positions et vous pouvez le jouer dans un match particulier où vous avez besoin de quelqu’un d’aussi polyvalent. »

Pitch to Post Review: Leicester saute dans le top quatre de la course

Image:

La défaite de Leicester à Newcastle a fait sauter le top quatre de la course



Jasper Taylor est rejoint par Ben Ransom, Dharmesh Sheth et Gerard Brand alors que le panel se penche sur un week-end chargé d’action en Premier League et évalue les prétendants extérieurs à l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate.

| PARTIE UN: Bonne semaine pour … Chelsea, Liverpool et Everton dans le top quatre

| DEUXIÈME PARTIE: Mauvaise semaine pour … West Ham, Leicester et Tottenham

| PARTIE TROIS: Pourquoi Greenwood devrait être dans l’équipe d’Angleterre | Le panel choisit son pari extérieur pour l’équipe de 26 joueurs de Southgate