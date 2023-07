Mason Greenwood ne fait pas partie de l’entraînement de pré-saison de United

Jeudi, les joueurs de Manchester United se sont retrouvés à Carrington pour commencer l’entraînement de pré-saison. Cela survient un jour seulement après que Manchester United a finalisé l’achat de Mason Mount à Chelsea pour 76 millions de dollars.

Plusieurs joueurs se présentant à l’entraînement sont peut-être quelque peu inattendus. Par exemple, Donny van de Beek, Amad Diallo et plusieurs jeunes talents cherchent un rôle plus important avec United. Au cours de la semaine dernière, Dean Henderson, Lisandro Martinez, Van de Beek, Antony et le jeune Kobbie Mainoo sont revenus. Chacun se remet d’une blessure à long terme vers la fin de la campagne précédente. poursuivre leur réadaptation à la suite de blessures de longue durée.

Ceux qui sont allés le mois dernier pour servir leur nation reviendront plus tard. Harry Maguire, Luke Shaw et Marcus Rashford ont joué pour les Three Lions. Bruno Fernandes et Diogo Dalot étaient de service avec le Portugal. Victor Lindelof et Anthony Elanga ont passé du temps avec la Suède. Huit autres joueurs étaient également occupés le mois dernier avec leurs équipes nationales.

Mason Greenwood n’est pas présent à United pour l’entraînement de pré-saison

Mason Greenwood, cependant, ne fait pas encore partie de ces joueurs qui reviennent à Manchester United pour la pré-saison. Cela jette une sérieuse incertitude sur son avenir. L’attaquant de 21 ans fait l’objet d’une enquête interne à Old Trafford depuis février.

Le Crown Prosecution Service a abandonné toutes les charges retenues contre lui début février. Cela comprenait des accusations de tentative de viol, de comportement contrôlant et coercitif et d’agression entraînant de réels dommages corporels. Le joueur de 21 ans s’est vu interdire de participer à l’entraînement ou de jouer aux côtés de ses coéquipiers de Manchester United.

Bien qu’il n’ait pas été présent à la séance d’entraînement de jeudi lorsque Manchester United, Greenwood, est toujours sous contrat avec United jusqu’en juin 2025. Il a joué pour la dernière fois pour les Red Devils il y a 18 mois.

Cependant, selon The Athletic, une résolution pour son avenir se profile à l’horizon. Selon certaines informations, United fera un choix majeur sur son avenir d’ici la fin juillet. C’est juste avant le début du calendrier de la Premier League en août. Prêter l’attaquant à une équipe en Italie, en Turquie ou en Espagne pour la saison prochaine est l’une des possibilités de United.

PHOTO : Images IMAGO / PA