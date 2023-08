Mason Greenwood: Manchester United approche de la fin d’une enquête approfondie de six mois sur l’attaquant | Nouvelles du football

Manchester United approche de la fin d’une enquête approfondie de six mois concernant Mason Greenwood, mais ne devrait pas prendre de décision avant le premier match de la saison.

Le joueur de 21 ans est suspendu de l’entraînement et des matchs jusqu’à ce qu’il termine une enquête interne après que le ministère public a abandonné son dossier contre Greenwood pour tentative de viol, comportement de contrôle et coercitif et voies de fait causant des lésions corporelles réelles.

United a annoncé le 30 janvier de l’année dernière qu’il ne reprendrait pas l’entraînement et ne jouerait aucun match « jusqu’à nouvel ordre ».

Manchester United affrontera les Wolverhampton Wanderers lors de leur premier match de Premier League de la saison 2023/24 lundi, les conseils précédents de United indiquant que le club visait à prendre une décision d’ici ce match.

Mais United pense qu’il est plus important de prendre la bonne décision et sa bonne communication plutôt que de respecter un délai.

United entre maintenant dans la phase de consultation du processus, où il s’engage directement avec les principales parties prenantes, y compris, mais sans s’y limiter, l’équipe féminine du club.