Mason Greenwood: le joueur de Manchester United sera jugé l’année prochaine pour tentative de viol | Nouvelles du football

Une date de procès a été fixée pour le footballeur de Manchester United Mason Greenwood, qui est accusé de tentative de viol, de comportement contrôlant et coercitif et d’agression.

Le joueur de 21 ans a comparu lundi devant le Minshull Street Crown Court de Manchester pour une audience.

Le footballeur, vêtu d’un costume noir, d’une chemise blanche et d’une cravate noire, n’a parlé que pour confirmer son nom et sa date de naissance.

Jason Pitter KC, poursuivant, a demandé qu’une audience de gestion de l’affaire se tienne le 10 février de l’année prochaine.

Une date de procès a été fixée au 27 novembre 2023 et l’affaire devrait durer 10 jours.

Les plaidoyers aux charges n’ont pas été saisis.

Les parents de Greenwood étaient au tribunal pour l’audience, qui a duré moins de 10 minutes.

Le juge Maurice Greene a accordé une libération sous caution à Greenwood dans les mêmes conditions qu’auparavant.

Le joueur a été arrêté pour la première fois en janvier pour des allégations concernant une femme après la mise en ligne d’images et de vidéos.

Image:

Le procès de Mason Greenwood a été fixé au 27 novembre 2023 et l’affaire devrait durer 10 jours





Il a été libéré sous caution mais a été arrêté en octobre pour un prétendu manquement aux conditions.

Greenwood a été placé en garde à vue après avoir comparu devant le tribunal de première instance de Manchester le 17 octobre.

Une demande de mise en liberté sous caution a été accordée lors d’une audience privée deux jours plus tard et il a été libéré au HMP Berwyn, à Wrexham.

Il a été libéré sous caution avec des conditions de ne pas contacter les témoins, y compris le plaignant, et de résider à une adresse à Bow Green Road, Bowdon.

La tentative de viol aurait eu lieu en octobre 2021.

Le comportement contrôlant et coercitif concerne une période comprise entre novembre 2018 et octobre de cette année, au cours de laquelle il aurait fait des commentaires menaçants et désobligeants envers la plaignante, ainsi que l’accès et la surveillance de ses comptes de médias sociaux.

L’accusation de voies de fait ayant entraîné des lésions corporelles réelles est datée de décembre 2021.

Quelques heures après que les allégations ont fait surface en ligne au début de l’année, l’attaquant – qui a fait une apparition pour l’Angleterre – a été suspendu de jouer ou de s’entraîner avec le club d’Old Trafford.

Nike a suspendu puis résilié son accord de parrainage avec Greenwood tandis qu’Electronic Arts a confirmé son retrait des équipes actives sur son jeu FIFA 22.