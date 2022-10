Mason Greenwood: l’attaquant de Manchester United s’est vu refuser la libération sous caution après avoir enfreint les conditions | Nouvelles du football

Mason Greenwood a été placé en détention provisoire après avoir comparu devant le tribunal de première instance de Manchester, accusé de tentative de viol, de comportement contrôlant et coercitif et d’agression.

Greenwood a été condamné à comparaître devant le Manchester Crown Court, le 21 novembre.

Greenwood a regardé sa famille dans la galerie publique avant d’être abattu par deux officiers de quai lundi.

Les trois chefs d’accusation concernent la même femme.

Greenwood, 21 ans, a été arrêté en janvier et était en liberté sous caution jusqu’à samedi, date à laquelle il aurait enfreint ses conditions de mise en liberté sous caution et les procureurs ont décidé de l’inculper.

Il a confirmé son nom, sa date de naissance et son adresse lors de l’audience de lundi.

La tentative de viol aurait eu lieu en octobre 2021, l’agression en décembre 2021 et le comportement de contrôle et de coercition entre novembre 2018 et octobre de cette année.

Manchester United a suspendu Greenwood lorsque les allégations ont fait surface et il n’a pas joué ni entraîné avec le club depuis.

Il a marqué 35 fois pour le club et fait 129 apparitions.

Greenwood a également été retiré du populaire jeu vidéo FIFA 22 et Nike a mis fin à son contrat de parrainage.