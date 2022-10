Mason Greenwood: l’attaquant de Manchester United se voit refuser la libération sous caution | Nouvelles du football

Mason Greenwood a été placé en détention provisoire après avoir comparu devant le tribunal de première instance de Manchester, accusé de tentative de viol, de comportement contrôlant et coercitif et d’agression.

Le joueur de 21 ans a regardé sa famille depuis le quai avant d’être descendu lundi des marches du tribunal de première instance de Manchester.

Les trois accusations concernent la même femme.

Le joueur a été arrêté pour la première fois en janvier pour des allégations concernant une jeune femme après la mise en ligne d’images et de vidéos.

Il était en liberté sous caution depuis mais a été arrêté samedi dans la région de Trafford pour un prétendu manquement aux conditions.

Les membres de la famille de Greenwood étaient assis dans une galerie publique complète dans la petite salle d’audience, avec des membres de la presse.

Vêtu d’un pull Nike à capuche gris et d’un bas de jogging gris et flanqué de deux officiers de quai, le footballeur, de Bowdon, n’a parlé que pour confirmer son nom, sa date de naissance et son adresse.

La tentative de viol aurait eu lieu en octobre 2021.

Le comportement contrôlant et coercitif concerne une période comprise entre novembre 2018 et octobre de cette année, au cours de laquelle il aurait fait des commentaires menaçants et désobligeants envers la plaignante, ainsi que l’accès et la surveillance de ses comptes de médias sociaux.

L’accusation de voies de fait ayant entraîné des lésions corporelles réelles est datée de décembre 2021.

Quelques heures après que les allégations ont fait surface en ligne au début de l’année, l’attaquant – qui a fait une apparition pour l’Angleterre – a été suspendu de jouer ou de s’entraîner avec le club d’Old Trafford.

Nike a suspendu puis résilié son accord de parrainage avec Greenwood, tandis qu’Electronic Arts a confirmé son retrait des équipes actives sur son jeu FIFA 22.

Greenwood comparaîtra devant le Manchester Minshull Street Crown Court le 21 novembre.

L’équipe juridique de l’accusé a déclaré aux journalistes qu’elle soumettrait une nouvelle demande de libération sous caution.