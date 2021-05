Mason Greenwood éclipse Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney dans les livres d’histoire de Man United et Edinson Cavani lui permettant de continuer à grandir

BIRMINGHAM, Angleterre – Mason Greenwood était si prometteur en tant qu’écolier à Manchester United que Sir Alex Ferguson parlait aux gens du talent «spécial» qui allait un jour faire partie de la première équipe. Après que le joueur de 19 ans ait éclipsé Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo dans le livre des records du club avec un but crucial lors de la victoire 3-1 de dimanche à Aston Villa, Ferguson a eu raison.

En vérité, la capacité précoce de Greenwood est bien connue du monde du football depuis qu’il a fait irruption dans l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer à l’âge de 17 ans en 2019, mais son but à Villa Park, qui a mis United 2-1 devant un Bruno Fernandes. la pénalité avait nivelé l’ouverture de Bertrand Traoré, confirmant à quel point il avait un avenir à Old Trafford. La frappe du pied gauche juste à l’intérieur de la surface de réparation de Villa, après avoir transformé Tyrone Mings avec une facilité embarrassante, était le 16e but de Greenwood en championnat pour United, faisant de lui l’adolescent le plus marqué de l’histoire de la Premier League du club – plus que Rooney, Ronaldo, Marcus Rashford et Ryan Giggs.

C’est un groupe illustre de noms de stars dont Greenwood se trouve maintenant au sommet, et sa montée en puissance ces dernières semaines est encore meilleure que la surabondance de buts qui a accompagné sa fin de la saison 2019-2020. Greenwood a maintenant marqué sept buts au cours de ses dix derniers matchs toutes compétitions confondues – il en a 11 au total cette saison – après avoir terminé la campagne de l’an dernier, interrompue par une pandémie, avec cinq buts en dix apparitions.

Cette forme a valu à Greenwood une place dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour le choc de la Ligue des Nations contre l’Islande au début de cette saison – un appel qui s’est terminé par une controverse lorsque lui et Phil Foden de Manchester City ont été renvoyés chez eux pour avoir enfreint les protocoles COVID-19 – mais si Foden a depuis été ramené dans le giron international, Greenwood est resté à l’extérieur. Bien que l’UEFA élargisse désormais la taille des équipes de 23 à 26 pour l’Euro 2020, la forme de Greenwood rend de plus en plus difficile pour Southgate de négliger ses prétentions en tant que sélection tardive de wildcard.

Le rythme et le style direct de Greenwood sur le flanc droit de l’équipe de Solskjaer posent également un dilemme au manager de United, Jadon Sancho du Borussia Dortmund étant de nouveau susceptible de figurer en bonne place sur la liste des aspirations estivales du club. Mais avec Dortmund censé tenir des honoraires de l’ordre de 80 millions de livres sterling pour l’ailier anglais, le développement accéléré de Greenwood pourrait bien sauver United une fortune et lui permettre d’investir cet argent ailleurs dans l’équipe. En devançant Rooney et Ronaldo en termes de buts à son jeune âge, Greenwood ne peut sûrement que s’améliorer, mais son temps de jeu serait affecté par la signature de Sancho.

Il y a une opinion au sein de United qu’une fois qu’il aura atteint la maturité physique, Greenwood passera à un rôle plus central dans l’équipe. Il a été comparé à l’ancien attaquant de United Robin van Persie, en termes de mouvement et d’oeil pour le but, donc une telle progression n’est pas au-delà des domaines des possibles.

Mason Greenwood et Edinson Cavani ont marqué des buts en deuxième période qui ont assuré la victoire de Manchester United à Aston Villa dimanche. Antonietta Baldassarre / Insidefoto / LightRocket via Getty Images

United peut gagner du temps avec le développement de Greenwood en tant qu’avant-centre grâce aux performances intemporelles d’Edinson Cavani pour l’équipe. Le joueur de 34 ans, arrivé en transfert gratuit du Paris Saint-Germain en octobre dernier, a porté son récent total à huit buts en sept matchs en inscrivant une tête tardive pour porter le score à 3-1 contre Villa.

Cavani ne s’est pas encore engagé à un nouveau contrat au-delà de la fin de cette saison, mais sa contribution à l’équipe de Solskjaer a été exceptionnelle. S’il reste, il permettra à Greenwood de poursuivre son apprentissage du jeu à grande échelle, tout en exploitant les connaissances et l’expérience de l’international uruguayen.

En marquant son but à Villa Park, Cavani a égalé le record du club de Solskjaer et Javier Hernandez en inscrivant cinq buts en championnat en tant que remplaçant en une seule saison. Avec quatre matchs à jouer, Cavani pourrait encore revendiquer cette étape pour lui-même.

Après avoir remporté la victoire qui garantit presque une finition parmi les quatre premiers et une qualification pour la Ligue des champions – à l’exception de quatre défaites et d’un énorme coup de pouce à West Ham United – les Red Devils sont maintenant presque certains de jouer leurs quatre derniers matchs avec Solskjaer en rotation. son équipe afin de les garder en forme et frais pour la finale de la Ligue Europa contre Villarreal à Gdansk, en Pologne, le 26 mai.

Solskjaer s’était plaint du fait que United devait jouer quatre matchs en huit jours, à commencer par la demi-finale de la Ligue Europa de jeudi dernier contre l’AS Roma, en raison du report de l’affrontement contre Liverpool reporté à ce jeudi, mais avec la place de United au top quatre, il est maintenant probable. pour apporter des changements en gros contre Leicester City à Old Trafford mardi. Une telle décision pourrait avoir un impact direct sur la course pour les quatre premiers, Leicester ayant besoin de points pour échapper à la pression de West Ham et de Liverpool, mais Solskjaer est peu susceptible de risquer de blesser ses joueurs en les forçant à disputer trois matchs de championnat dans le espace de cinq jours.

« Je pense que tout le monde est capable de faire du jeudi au dimanche », a déclaré Solskjaer. « Mais ensuite, inscrire mardi aussi, c’est ajouter trop, et jeudi, c’est physiquement impossible.

« Alors maintenant, je dois éviter le risque de me blesser. Les garçons qui ont joué jeudi soir et aujourd’hui ne joueront pas 90 minutes mardi, c’est sûr. Ce sont les gars des sciences du sport, ils font le travail. Nous allons nous asseoir. mardi après-midi et voyez qui est prêt. «

En ripostant d’un but à Villa – United a remporté 31 points remarquables après avoir perdu des positions cette saison – ils peuvent retirer le pied de la pédale au cours des deux dernières semaines de la campagne. Quatre autres victoires permettraient au moins à cette équipe d’enregistrer le total de points le plus élevé de United en une saison depuis la retraite de Ferguson en 2013, mais si Solsjkaer profiterait de cette distinction, ne vous attendez pas à ce qu’il donne la priorité à cela par rapport à une équipe entièrement en forme pour la Ligue Europa. final.