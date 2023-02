Mason Greenwood: Crown Prosecution Service abandonne les accusations de tentative de viol contre l’attaquant de Manchester United

CNN

—



Les accusations de tentative de viol et d’agression contre le footballeur de Manchester United Mason Greenwood ont été abandonnées jeudi en raison du retrait de témoins clés, a annoncé le Crown Prosecution Service (CPS). Une accusation de comportement contrôlant et coercitif a également été abandonnée, selon le CPS.

Un porte-parole dans la déclaration du CPS a déclaré: «Dans ce cas, une combinaison du retrait de témoins clés et de nouveaux éléments révélés signifiait qu’il n’y avait plus de perspective réaliste de condamnation. Dans ces circonstances, nous avons le devoir d’arrêter l’affaire. Nous avons expliqué notre décision à toutes les parties.

“Nous encourageons toujours toutes les victimes potentielles à se manifester et à signaler à la police et nous poursuivrons chaque fois que notre test juridique sera rempli.”

CNN a contacté la représentation légale de Greenwood pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement répondu. Selon The Guardian, Greenwood a nié les accusations de tentative de viol.

Un communiqué de Manchester United publié jeudi a déclaré: «Manchester United prend note de la décision du Crown Prosecution Service selon laquelle toutes les charges retenues contre Mason Greenwood ont été abandonnées.

«Le club va maintenant mener son propre processus avant de déterminer les prochaines étapes. Nous ne ferons aucun autre commentaire tant que ce processus ne sera pas terminé. »

La surintendante principale Michaela Kerr, responsable de la protection publique de la police du Grand Manchester (GMP), a déclaré dans un communiqué que la décision d’abandonner les charges n’avait pas été “prise à la légère” et a réitéré “l’engagement de GMP à enquêter sur les allégations de violence contre les femmes et les filles”.

“Si vous pensez que vous êtes ou pourriez être une victime, ne laissez pas cette affaire vous décourager de demander de l’aide”, a déclaré Kerr.

Greenwood a été accusé de tentative de viol, de comportement contrôlant et coercitif et d’agression d’une femme en vertu de l’article 47 en octobre 2022.

Greenwood a été arrêté en janvier 2022 suite à l’apparition de vidéos et d’images sur les réseaux sociaux. Le joueur de 21 ans, qui a joué une fois pour l’Angleterre, a été suspendu par Manchester United le même mois et n’a plus joué pour le club depuis. Nike a également suspendu sa relation avec Greenwood.