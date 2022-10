Mason Greenwood accusé de tentative de viol suite à une violation présumée de la caution

L’attaquant de Manchester United et d’Angleterre, Mason Greenwood, a été accusé de tentative de viol, de comportement contrôlant et coercitif, et d’agression causant des lésions corporelles réelles.

Le jeune homme de 21 ans a d’abord été arrêté en février et libéré sous caution pendant que la police enquêtait sur les allégations. Il n’a pas joué au football depuis, mais il reçoit toujours son salaire de 75 000 £ par semaine – bien que les derniers développements pourraient changer cela.

Greenwood doit maintenant comparaître devant le tribunal de première instance de Manchester lundi.

Janet Potter, procureure en chef adjointe de la Couronne pour le CPS North West, a déclaré: “Le service des poursuites de la Couronne a autorisé aujourd’hui la police du Grand Manchester à inculper Mason Greenwood, 21 ans, de tentative de viol, de comportement de contrôle et de coercition et d’agression causant des lésions corporelles réelles. .

“Les trois chefs d’accusation concernent le même plaignant.”

“Les procureurs spécialisés en viol de l’unité de traitement des dossiers complexes du CPS North West ont autorisé les accusations à la suite d’un examen d’un dossier de preuves reçu de la police du Grand Manchester.”

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré: “La police du Grand Manchester a inculpé et placé en détention provisoire un homme de 21 ans pour comportement contrôlant et coercitif, tentative de viol et agression d’une femme en vertu de l’article 47.

“Mason Greenwood comparaîtra à Manchester & Salford Magistrates Court le lundi 17 octobre.

“Il a été arrêté dans la région de Trafford plus tôt dans la journée (samedi 15 octobre).”

La police du Grand Manchester a également confirmé que Greenwood avait été arrêté samedi matin, soupçonné d’avoir violé sa caution, avec Le soleil signalant qu’il avait tenté de contacter sa victime présumée.

Greenwood a fait 129 apparitions pour Manchester United, marquant 35 buts et a une sélection en Angleterre.