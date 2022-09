Mason Goossens de BV rattrape la “pire décision” – Shaw Local

L’année dernière, Mason Goossens a déclaré avoir pris la “pire décision” de sa vie.

Il a décidé de ne pas jouer au football.

Goossens l’a regretté et a décidé de revenir dans l’équipe de football de Bureau Valley cet automne.

“J’ai joué au football depuis la cinquième année avec ces gars et j’adore le jeu”, a déclaré Goossens. “La pire décision que j’ai jamais prise a été de ne pas jouer l’an dernier. J’adore jouer au jeu avec ces gars. C’est juste quelque chose de différent que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs.

Goossens rattrape le temps perdu.

Le senior a parcouru 192 verges et a marqué les cinq touchés du Storm cette saison.

“Ça fait du bien de commencer comme ça, mais sans les bloqueurs et nos monteurs de ligne, rien de tout cela ne serait arrivé, alors merci et gratitude à eux”, a déclaré Goossens.

Vendredi, Goossens s’est précipité pour 73 verges et a marqué les trois touchés de Bureau Valley dans une victoire de 20-14 contre Sherrard, y compris le vainqueur du match avec 2:49 à faire.

“Les objectifs que je me suis fixés sont de travailler plus fort chaque jour, peu importe le jour”, a déclaré Goossens. “Et pour que l’équipe garde la tête haute même lorsque nous sommes confrontés à l’adversité comme (vendredi) soir. Nous avons montré que nous pouvions le faire. Maintenant, nous devons juste garder cette mentalité pour le reste de la saison.

L’entraîneur de Bureau Valley, Mat Pistole, a déclaré qu’il aurait souhaité que le Storm ait pu avoir Goossens la saison dernière, mais s’est dit heureux de le revoir cet automne.

“Mason est un si bon garçon”, a déclaré Pistole. «Il travaille d’arrache-pied et fait tout de la bonne façon. Il a été un bon leader et a fait tout ce que nous avons demandé. Nous ne pouvions pas demander plus. Il a mûri une tonne depuis sa deuxième année.

“Il a fait la différence pour nous jusqu’à présent et je pense qu’il ne fait qu’effleurer la surface de son talent. Je suis ravi de le voir évoluer cette année.

“Plutôt dominé”

Ryan Migliorini est un partant depuis quatre ans sur la ligne offensive de St. Bede et il est également l’un des capitaines de l’équipe.

Il a montré pourquoi vendredi.

Le sophomore Garrett Connelly disputait son premier match universitaire à la garde gauche, et Migliorini, le plaqueur gauche des Bruins, l’a aidé dans les tranchées.

Migliorini a aidé à ouvrir la voie aux Bruins pour accumuler 470 verges et 41 points dans une victoire contre Erie-Prophetstown.

“Il a à peu près dominé le gars sur lui”, a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice. “Il avait un étudiant en deuxième année jouant son premier match universitaire à côté de lui au garde gauche et il l’a vraiment aidé une tonne.”

Avoir un impact à ses débuts

Senior Connor Lorden, un lutteur de tous les États, a décidé de sortir pour La Salle-Pérou cet automne, et il a fait connaître sa présence vendredi à Metamora après avoir raté l’ouverture de la saison.

Lorden a terminé avec cinq plaqués et quatre plaqués pour une défaite contre les Redbirds.

“J’ai vraiment vu son agressivité”, a déclaré l’entraîneur du LP Jose Medina. «Il en a après. C’est un grand homme et il est rapide et agile. Il a eu quelques tacles pour la perte. Je sais qu’il cherche toujours un sac. Il finira par en avoir un. Nous sommes vraiment ravis de voir ce qu’il peut faire dans les prochaines semaines.

Infractions à indice d’octane élevé

La coopérative Princeton et Amboy s’est avérée avoir des infractions de grande puissance cette saison.

Après avoir marqué 41 points lors du premier match, les Tigers ont augmenté leur score d’un cran lors de la semaine 2 en marquant 24 points au premier quart et 43 en première mi-temps en route vers une victoire 60-20 sur Orion.

Les Clippers ont également fait passer leur attaque à la vitesse supérieure lors de la semaine 2.

Amboy a marqué 28 points lors d’une victoire sur Polo, double champion d’État en titre à huit hommes, lors de l’ouverture de la saison.

Au cours de la semaine 2, les Clippers ont accumulé 52 points en première mi-temps en route vers une victoire 68-14 contre River Ridge.

Le quart-arrière Tucker Lindenmeyer a complété ses quatre passes pour 131 verges et deux touchés tout en courant pour 54 verges et un touché.

La première victoire vient plus vite

En 2012, Randy Tieman a pris la relève en tant qu’entraîneur de Hall après une saison 1-8 par les Red Devils en 2011.

Il a fallu attendre la semaine 8 pour que Tieman remporte sa première victoire lorsque Hall a battu Kewanee 48-18.

Tieman n’a pas eu à attendre aussi longtemps lors de son deuxième relais.

Cet automne, Tieman a de nouveau pris la relève en tant qu’entraîneur de Hall après une saison 1-8.

Tieman n’a eu besoin que de deux semaines pour remporter sa première victoire alors que les Red Devils battaient Monmouth-Roseville 34-24.

Un autre proche

Pour la deuxième année consécutive, La Salle-Pérou a disputé un match d’un score contre Metamora.

L’automne dernier, les Redbirds ont remporté une victoire de 14-7 sur les Cavaliers au stade Howard Fellows lors de la première rencontre de saison régulière entre les programmes.

Vendredi au Malone Field de Metamora, les Redbirds ont battu LP 16-8.

Pas un autre proche

Avant vendredi, les cinq dernières rencontres entre St. Bede et Erie-Prophetstown avaient été décidées par trois points ou moins, dont trois matchs à un point.

Vendredi, le match était encore une fois serré avec les Bruins détenant une avance de 27-20 au milieu du troisième quart avant de marquer deux autres touchés pour se retirer pour une victoire de 41-20.