Mason Disick rejoint officiellement Instagram et les Kardashian ne peuvent pas gérer

À 14 ans, le petit-fils aîné de Kris Jenner – fils de Kourtney Kardashian et Scott Disick – Mason Disick publie sa première publication sur Instagram et accumule rapidement plus de 100 000 abonnés.

C’est officiel. La prochaine génération de KarJenners arrive en ligne. À part du Nord-Ouest compte TikTok partagé avec maman Kim Kardashian, Mason Disick est devenu le premier de Celui de Kris Jenner petits-enfants à prendre officiellement en charge Instagram solo… et (vraisemblablement) approuvé.

La page a été mise en ligne samedi soir avec Mason gardant son visage caché dans son très premier poste; un diaporama de deux images. Le jeune adolescent pose pour les clichés sur un porche surplombant de superbes paysages de montagne et un lac. Il n’a proposé aucune légende.



Hulu Khloe Kardashian et Kris Jenner s’émerveillent de la perte de poids de Scott Disick lors de la première des Kardashians

Voir l’histoire

Mais presque immédiatement, ses tantes eurent beaucoup à dire, Kim et Khloé peser avec des commentaires. En fait, ce sont les deux seuls commentaires présents, car le récit de l’adolescent semble judicieusement limiter les commentaires.

« Je n’arrive pas à croire que cela arrive », a écrit Khloé, tandis que Kim a ajouté : « Tu es vraiment sur Instagram. »

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Il a rapidement mis en place deux plus messages samedi soir, se concentrant principalement sur ses amis – et avec son visage entièrement visible.

Khloé n’était pas encore tout à fait prête à s’en remettre, mais elle a sauté sur elle-même. Histoires Instagram pour partager le premier message de Mason avec une nouvelle légende, en marquant la page de Mason dans le processus.

« Je n’arrive pas à croire que mon @masondisick soit sur insta », a écrit Khloé. « Celui qui nous a nommés Kiki et KoKo est un adolescent légitime. » Elle a suivi avec une série d’émojis émotionnels.



Getty Kourtney Kardashian détaille une opération fœtale d’urgence « terrifiante » alors qu’elle était enceinte de bébé Rocky

Voir l’histoire

Il s’agit de la deuxième tentative de Mason pour lancer sa présence en ligne, et au moins jusqu’à présent, cela semble tenir. Il a essayé en 2020 alors qu’il n’avait que 10 ans sur Instagram (puis TikTok), mais les parents Kourtney et Scott l’a rapidement fermé, révélant qu’ils n’en étaient pas conscients.

Comme Kourtney expliqué à l’époque, ce sont les commentaires sur les réseaux sociaux qui l’inquiétaient le plus. « Je pense que sur Instagram, ce qui m’inquiète vraiment avec les enfants, ce sont juste les commentaires », a-t-elle déclaré sur un IG en direct à l’époque. « Les gens peuvent être si méchants. C’est vraiment facile de s’en laisser emporter. J’ai juste l’impression que ce n’est pas le moment

Alors que la famille semble soutenir l’incursion de Mason sur les réseaux sociaux ce temps — et ces commentaires sont limités — Kim a admis qu’elle n’était pas sûre que sa propre fille de 10 ans, North, devrait être sur une plateforme, même s’ils la partagent TIC Tac compte.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Dans une interview avec Vogue Italie L’année dernière, Kim a déclaré : « Dans un monde parfait, seraient-ils présents sur les réseaux sociaux ? Non. » En même temps, elle l’autorise et partage le compte de North parce que sa fille « n’a pas encore de réseaux sociaux sur son téléphone » et passera des semaines sans.

Mais quand le moment arrive – comme dans ses tutoriels de maquillage viraux utilisant les produits de Kim – Kim est heureuse de partager cette expérience avec sa fille. « Elle adore vraiment faire des vidéos avec moi », a déclaré Kim. « Au fur et à mesure que les choses arriveront, nous aurons ces conversations. »