Mason Disick fait une apparition rare dans le TikTok de North West – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Mason Disick13 ans, a fait une rare apparition sur les réseaux sociaux lorsqu’il passait du temps avec certains membres de sa famille, dont son cousin Nord Ouestdix. Kourtney Kardashian et Scott DisickL’aîné de North est apparu sur TikTok de North le 12 août, où le couple passait du temps sur des courts de tennis avec la mère de North. Kim Kardashian42 ans, et la sœur de Mason Pénélope Disick, 11. Mason a tenu le téléphone dans sa main et a mis les drôles de filtres de chien sur les visages de Kim et North, avant de retourner l’appareil photo et d’utiliser le filtre sur lui-même. L’adolescent portait un T-shirt blanc et balançait ses cheveux bruns hirsutes tout en ayant l’air si adulte dans la vidéo.

@kimandnorth 🤪 ♬ son original – ❤️‍🔥

Kourtney, 44 ans, et Scott, 40 ans, ont accueilli Mason le 14 décembre 2009. Son jeune frère Règne, 8 ans, est né le même jour que Mason cinq ans plus tard. En tant que premier-né de tous les cousins ​​Kardashian, Mason est de loin le plus discret de tous les enfants de la nouvelle génération. Il est rarement vu dans les publications des membres de sa famille sur les réseaux sociaux, car il préfère garder sa vie aussi privée que possible. Cependant, il est parfois photographié en public lorsqu’il sort avec ses célèbres parents.

L’une des dernières fois où Mason a été vu, c’était lorsqu’il célébrait sa bar-mitsva à West Hollywood en décembre. Sa famille a tout mis en œuvre pour célébrer, car l’espace événementiel était habillé à neuf avec un décor haut de gamme (y compris une pancarte personnalisée !) et plusieurs food trucks, selon les images obtenues par Page 6. Mason s’est rendu à sa fête d’anniversaire dans un look décontracté comprenant un jean, un sweat à capuche noir et des baskets blanches.

Lorsque Mason a eu 13 ans à la fin de l’année dernière, il a reçu de nombreux messages spéciaux sur Instagram de la part de sa famille. Kim a même posté une photo d’elle et Mason dos à dos pour révéler qu’il est plus grand qu’elle. « Le jour est venu où tu es plus grand que moi maintenant. J’adore qui tu es et je suis tellement fière de toi Mason », a écrit Kim dans son hommage à son neveu. «Bienvenue dans votre adolescence. Joyeux anniversaire. »

Quelques mois après avoir atteint son anniversaire marquant, Mason a vécu une autre célébration passionnante lorsqu’il a obtenu son diplôme de 6e année. Scott a organisé une fête à son fils en juin avec un assortiment de ballons argentés sur lesquels était écrit : « Yay Mason a réussi la 6e année ». Après la fête, Scott a pris une photo de Mason (dont le visage n’était pas entièrement visible) profondément endormi sur le canapé, en écrivant : « Fête sauvage de 6e année à 22h25 et dehors !! »