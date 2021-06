Mason d’Assam construit sa propre version d’hydravion à l’aide d’un moteur de moto

Une personne motivée peut tout faire dans la vie, peu importe à quel point la situation est difficile ou la rareté des ressources, la faim et les efforts honnêtes pour atteindre votre objectif vous mèneront finalement là où vous avez l’intention d’être. Nous rencontrons souvent des histoires de personnes qui ont fait des choses incroyables dans leur vie malgré tous les obstacles qui se sont dressés sur leur chemin. Cette histoire de Babul Saikia du district de Jorhat dans l’Assam est un autre rappel à quel point les intentions et les efforts honnêtes ne peuvent jamais être. Selon India Today, Babul, qui travaille comme maçon, a fabriqué un hydravion à l’aide du moteur d’une moto et en a déjà fait un essai réussi.

Babul a toujours voulu voler dans le ciel et ce désir l’a motivé à avoir l’idée de son propre hydravion. Malgré tous les obstacles rencontrés, il a poursuivi ses efforts. Les choses semblaient assez difficiles au début parce que Babul n’avait aucune formation ou orientation formelle, cependant, chaque obstacle est rapidement devenu petit devant sa détermination à réussir.

Gérant le temps entre son travail régulier de maçon, il a travaillé sans relâche pendant deux ans et a dépensé plus de Rs 2 lakh de ses économies pour transformer cette idée impensable en réalité. Propulsant l’hydravion avec le moteur d’une moto Bajaj Pulsar 200, il a fabriqué lui-même toutes les autres parties de cet avion de rêve.

Babul raconte que l’essai de l’hydravion a montré des signes vraiment positifs et qu’il souhaite maintenant consacrer tout son temps à travailler sur ce projet. Il a ajouté qu’il était vraiment ravi lorsqu’il a décollé pour la première fois dans les airs depuis l’eau pendant le trajet de l’hydravion. Il travaille maintenant à la finition de son avion et espère juste que tout se passe bien à partir d’ici.

Quelle est votre réaction à cette histoire incroyable ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici