Mason City, les écoles de l’Iowa utilisent l’IA pour interdire les livres des bibliothèques

Ouious pouvez ajouter censure académique régressive à la liste des cas d’utilisation non prévus pour Modèles d’intelligence artificielle de type ChatGPT. Dans l’Iowa, un district scolaire aurait déployé un logiciel d’IA pour identifier et supprimer 19 livres afin de se conformer à législation interdire des titres avec des « descriptions ou des représentations visuelles d’un acte sexuel » dans les bibliothèques scolaires. La loi a déjà conduit à la suppression précipitée de classiques littéraires cruciaux du XXe siècle comme Maya Angelou Où chante l’oiseau en cageet Toni Morrison Bien-aimé, entre autres. Modèles d’IA scannés bibliothèques’ livres à caractère sexuel et les a signalés aux administrateurs.

Le district scolaire communautaire de Mason City, selon le journal local, La Gazette, aurait utilisé un logiciel d’intelligence artificielle sans nom pour numériser les livres de la bibliothèque scolaire avant l’année scolaire 2023-2024. Les membres du conseil d’administration auraient compilé une liste de « livres fréquemment contestés » et utilisé le système d’IA pour analyser la liste à la recherche de contenu sexuel supposé. Ces livres signalés ont ensuite été retirés des collections des bibliothèques des écoles de la 7e à la 12e année et «stockés au centre administratif». Ces 19 livres ont été supprimés suite à l’analyse de l’IA, selon The Gazette.

​​Tuer M. Griffin par Lois Duncan

Vendu par Patricia McCormick

Une cour de brume et de fureur (série) de Sarah J. Maas

Lundi ne vient pas de Tiffany D. Jackson

Des trucs par Ellen Hopkins

Dix-neuf minutes par Jodi Picoult

Le conte de la servante par Margaret Atwood

Bien-aimé par Toni Morrison

A la recherche d’alaska par John Green

Le coureur de cerf-volant de Khaled Hosseini

Manivelle par Ellen Hopkins

Treize Raisons Pourquoi par Jay Asher

Le journal absolument vrai d’un Indien à temps partiel par Sherman Alexie

Une tragédie américaine par Théodore Dreiser

La couleur violette par Alice Walker

Alimentation par MT Anderson

Les lumières du vendredi soir par Buzz Bissinger

Une fille bavarde par Cecily von Ziegesar

Je sais pourquoi l’oiseau en cage chante par Maya Angelou

Bridgette Exman, surintendante adjointe du programme d’études et de l’instruction de Mason City, a déclaré à la Gazette que leurs bibliothèques contiennent de «vastes collections» de livres donnés et achetés, il n’est donc tout simplement «pas possible» que des humains parcourent chaque livre pour un contenu potentiellement enfreint.

« Franchement, nous avons des choses plus importantes à faire que de passer beaucoup de temps à essayer de comprendre comment protéger les enfants des livres », Exman a récemment dit à PopSci. « En même temps, nous avons une obligation légale et éthique de nous conformer à la loi. Notre objectif ici est vraiment un processus défendable. Le conseil scolaire de Mason City n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo.

Le conseil scolaire du comté de Mason dit qu’il a retiré le livre afin de se conformer à la loi récemment promulguée par l’État Dossier du Sénat 496 (SF 496). La législation conservatrice inspirée de la guerre culturelle interdit spécifiquement aux bibliothèques scolaires de transporter des livres contenant « des descriptions ou des représentations visuelles d’un acte sexuel » et exige que les textes soient « adaptés à l’âge ». Exman a défendu l’utilisation du système d’IA pour filtrer les livres, en partie parce qu’elle a déclaré que cela rassurait les enseignants inquiets de ne pas enfreindre involontairement la loi.

« Nous avons l’intention d’aider les enseignants à prendre des décisions défendables lorsqu’ils ont des questions ou des préoccupations concernant les livres, afin qu’ils n’aient pas l’impression d’être laissés à eux-mêmes pour comprendre cela », a déclaré Exman au Globe.

L’Iowa n’est qu’un parmi des dizaines d’États pour la plupart dirigés par des conservateurs qui ont décidé d’adopter de nouvelles restrictions radicales sur les types de livres proposés dans les écoles publiques. Une analyse récente de PEN America estimations il y a eu 1 477 cas de livres individuels interdits à l’échelle nationale au cours du premier semestre de l’année scolaire 2022-2023, ce qui représente une augmentation de 28 % par rapport aux six mois précédents. Fondamentalement, ces interdictions ne sont pas simplement des efforts neutres en termes de contenu pour supprimer le contenu sexuel graphique. Au lieu de cela, PEN estime que 30% des titres uniques interdits impliquent la race, le racisme ou des personnages de couleur. 26 % des titres uniques interdits au cours de la même période présenteraient des personnages ou des thèmes LGBTQ+.

L’introduction d’un logiciel d’IA prêt à l’emploi complique encore plus l’initiative d’interdiction des livres. L’introduction de larges pans de textes de livres dans les systèmes d’IA pourrait faire gagner du temps aux bibliothécaires ou aux responsables des districts scolaires, mais il laisse aussi le sort d’une littérature souvent importante ou vénérée aux systèmes notoirement incapable de comprendre le contexte et sujet à guêtres d’hallucinations absurdes.