Le comédien Dave Chappelle a eu une altercation passionnée avec un acteur basé au Texas qui dit que le drôle est un hypocrite pour être un fervent défenseur des masques, mais ne pas porter de masque lui-même.

Dans une interview exclusive, Chad Laboy, 31 ans, a raconté à DailyMail.com sa rencontre désagréable avec Chappelle à l’hôtel Four Seasons à Austin le mois dernier, qui a commencé lorsque l’un des amis de Laboy a approché le comédien sans masque.

Laboy dit qu’il était au bar de l’hôtel pour célébrer ses fiançailles avec sa fiancée, Carlos Torres, et quelques amis lorsque Chappelle et son entourage se sont agités et se sont précipités vers sa table – également sans porter de masques, mettant leur santé en danger.

Laboy a dit: «Chappelle est une hypocrite pour ne pas porter de masque.

Le comédien Dave Chappelle a eu une altercation avec Chad Laboy, 31 ans, à l’hôtel Four Season à Austin, au Texas, le mois dernier

Chappelle était dans la ville du Texas pour faire ce qui a été présenté comme une émission de comédie en direct socialement distante les 16, 17 et 18 novembre, lorsqu’il a participé à l’altercation le 15 novembre.

Chad Laboy (à droite) dit qu’il était au bar du Four Seasons pour célébrer ses fiançailles avec son fiancé Carlos Torres (à gauche) et ses amis lorsque Chappelle et son équipage ont pris d’assaut sa table sans masque.

Chappelle était dans la ville du Texas pour faire ce qui était présenté comme une émission de comédie en direct socialement éloignée les 16, 17 et 18 novembre.

Laboy, un acteur à temps partiel qui est apparu dans le clip vidéo de Kelly Clarkson Heartbeat, a déclaré que l’incident avec Chappelle avait commencé lorsque son ami s’était dirigé vers la table de Chappelle pour lui dire « bonjour ».

« Mon amie n’avait pas son masque lorsqu’elle s’est dirigée vers sa table et à juste titre, ils l’ont réprimandée pour cela », a ajouté Laboy.

« Elle s’est excusée et a proposé de mettre son masque, mais a continué à être réprimandée. Personne à leur table ne portait de masque, mais le groupe était extrêmement impoli, disant des choses comme «nous ne vous connaissons pas», «éloignez-vous du fu * k», et a commencé à l’appeler.

La fiancée de Laboy, Torres, 22 ans, leur a crié de cesser de parler à leur ami de manière si grossière.

C’est là que les choses ont empiré, selon Laboy.

Dès que Carlos a défendu leur amie, un membre du groupe de Chappelle a pensé que Laboy les filmait de loin et a crié: «Il nous enregistre.

« Tout à coup, toute l’attention était sur moi et j’ai essayé d’expliquer que je tenais juste mon téléphone, mais ils n’ont pas voulu écouter. Un homme vêtu de noir m’a crié d’arrêter l’enregistrement », a-t-il ajouté.

Laboy a déclaré qu’en quelques secondes, Chappelle et six membres de son équipage sont venus en trombe à leur table sans porter de masques. .

C’est alors qu’il a décidé pour sa propre sécurité, a déclaré Laboy, d’enregistrer sur son téléphone et d’enregistrer la confrontation.

Laboy a déclaré avoir entendu des sirènes flamboyer avec environ cinq voitures de police arrivant à l’hôtel Four Seasons et en quelques minutes, elles ont été entourées par Austin PD

Dans la confrontation enregistrée, Chappelle est entendue dire: « Pas de manque de respect, il m’enregistre et elle viole mon espace personnel. »

Quelqu’un a crié de son entourage: «Ferme-la.

Chappelle a ensuite dit à une femme de son parti de « remettre ses griffes ». »

Laboy a déclaré dans un premier temps que Chappelle avait tenté de désamorcer la situation, mais que les membres de son entourage agissaient de manière indisciplinée.

Laboy a déclaré qu’il allait déposer un rapport de police contre la personne de l’entourage de Chappelle qui a tenté de prendre son appareil photo

Un gars de son groupe poussait Laboy et a tenté de saisir son téléphone pour effacer la vidéo.

Après quelques allers-retours, Chappelle a alors dit: «Nous ne faisons rien de violent, au revoir, au revoir.

« Un garde de sécurité Four Seasons s’est approché et j’ai terminé la vidéo en pensant que nous serions traités équitablement et qu’il calmerait cette foule en colère. C’est tout le contraire qui s’est produit. L’agent de sécurité ne nous a pas posé de questions ni ne nous a permis de raconter notre version de l’histoire. Au lieu de cela, il s’est rangé du côté de Dave Chappelle et de son groupe. Il nous a dit que nous devions tous quitter les lieux », a déclaré Laboy.

« Mais avant de nous lever de notre table pour partir, Chappelle est revenue, toujours sans masque et s’est penchée et a dit à chacun de nous, en pointant son doigt, ‘Toi un bi ** ha ** n *** *une’.

Laboy a dit que Chappelle leur avait répété cela quatre fois. «Nous étions tous sous le choc! il a dit.

En sortant de l’hôtel, Chappelle et son groupe auraient commencé à crier à propos des séquences vidéo qu’ils avaient. «La sécurité de l’hôtel m’a dit que je devais supprimer mes images, mais j’ai refusé», a déclaré Laboy.

Après que Laboy ait refusé de supprimer les images, il a déclaré que le gardien de sécurité avait commencé à le pousser vers la porte d’entrée et lui avait dit qu’il devait partir immédiatement.

Ils ont été escortés à la porte d’entrée dans le service de voiturier de l’hôtel. Laboy a déclaré qu’ils étaient restés assis quelques minutes à essayer de comprendre ce qui venait de se passer.

« Nous avons levé les yeux et tout d’un coup nous voyons Chappelle et son groupe sortir de l’hôtel et ils se sont approchés, encore une fois sans qu’aucun d’eux ne porte de masque. Une femme du groupe de Chappelle a dit à mon ami que nous devions supprimer la vidéo. Quand elle ne s’est pas conformée à ses demandes, elle l’a qualifiée de « fu ** ing c ** t ».

« Ensuite, nous avons entendu des sirènes flamboyer avec environ cinq voitures de police arrivant à l’hôtel Four Seasons et en quelques minutes, nous avons été entourés d’Austin PD.

« Nous avons raconté à la police notre version de l’histoire et après plusieurs minutes, Austin PD nous a dit que la direction du Four Seasons nous donnait à tous un avertissement d’intrusion pendant une année complète et que nous ne pouvions pas retourner à l’hôtel pendant ce temps-là, sinon nous le ferions être arrêté », a déclaré Laboy.

Aucune arrestation n’a été effectuée de part et d’autre.

Après que Laboy ait refusé de supprimer les images, il a déclaré que le gardien de sécurité avait commencé à le pousser vers la porte d’entrée et lui avait dit qu’il devait partir immédiatement.

Laboy a dit qu’il était choqué que la sécurité de l’hôtel n’ait rien dit à Chappelle de ne pas porter de masque.

« Un garde de sécurité Four Seasons s’est approché et j’ai terminé la vidéo en pensant que nous serions traités équitablement et qu’il calmerait cette foule en colère. C’est tout le contraire qui s’est produit. L’agent de sécurité ne nous a pas posé de questions ni ne nous a permis de raconter notre version de l’histoire. Au lieu de cela, il s’est rangé du côté de Dave Chappelle et de son groupe. Il nous a dit que nous devions tous quitter les lieux », a déclaré Laboy

Laboy a dit qu’il était choqué que la sécurité de l’hôtel n’ait rien dit à Chappelle de ne pas porter de masque.

Chappelle est bien connue pour être une adepte du port de masque.

Lors de ses spectacles en plein air à Yellow Springs, dans l’Ohio, pendant l’été, tous ceux qui venaient le voir devaient faire vérifier leur température, se laver les mains et porter un masque N-95 à tout moment.

Lorsque Chappelle a accueilli SNL début novembre, dans son monologue, il a plaisanté sur les raisons pour lesquelles les Blancs ne portent pas de masques.

«Je ne sais pas pourquoi les pauvres blancs n’aiment pas porter de masques. Quel est le problème? Vous portez un masque au rallye du Klan. Portez-le aussi au Walmart », a déclaré Chappelle.

Même lors de ses spectacles, les clients subissent un test rapide du COVID-19 à l’entrée et sont tenus de porter un masque en tout temps.

« Il prend toutes ces précautions lorsqu’il pourrait être exposé, mais ne se soucie évidemment pas d’exposer potentiellement d’autres personnes, il est imprudent », a ajouté Laboy.

Laboy a récemment passé un test COVID-19 après sa rencontre avec Chappelle et il est reconnaissant d’être revenu négatif.

Cela survient alors que Netflix a retiré le spectacle de Chappelle de sa plate-forme à la demande de Chappelle.

Lors d’un stand-up spécial, que le joueur de 47 ans a partagé sur les réseaux sociaux la semaine dernière, il a expliqué pourquoi il était « furieux » d’apprendre qu’il était diffusé, ainsi que son raisonnement pour faire réaliser son travail le plus célèbre. le service populaire.

Netflix obligé et les fans de Chappelle’s Show ne pourront plus diffuser la série de croquis emblématique – qui était à l’origine diffusée sur Comedy Central.

Chappelle est bien connue pour être une adepte du port de masque. Lorsque Chappelle a accueilli SNL début novembre dans son monologue, il a plaisanté sur les raisons pour lesquelles les Blancs ne portent pas de masques

Il pense que Chappelle doit mettre en pratique ce qu’il prêche.

« Chappelle et son groupe nous ont abordés avec mes amis à deux reprises et aucun d’entre eux ne portait de masque. Ils mettent notre santé en danger. ‘

«Chappelle est une hypocrite. Lorsque vous allez à son émission de comédie, tout le monde est tenu de porter un masque à tout moment et vous devez passer un test COVID-19 rapide en entrant dans la salle.

Mais je suppose que les mêmes règles ne s’appliquent pas à Chappelle et à son équipage comme à tout le monde.

« Il parle tous de tout le monde portant un masque, mais il ne le fait pas. »

Laboy a déclaré qu’il allait déposer un rapport de police contre la personne de l’entourage de Chappelle qui a tenté de prendre son appareil photo et envisageait de poursuivre en justice.