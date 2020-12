Avant les demi-finales de deux heures de mercredi, le réseau a annoncé une cinquième saison qui débutera en 2021.

« Ce spectacle apporte de la joie à tant de familles à travers le pays, en particulier en ces temps difficiles, et nous sommes impatients de voir encore plus de célébrités habillées de costumes fous pour une heure de pur plaisir chaque semaine », Rob Wade, président de divertissement alternatif et offres spéciales chez Fox Entertainment a déclaré dans un communiqué.

« The Masked Singer » continue d’être un succès régulier pour Fox, avec une moyenne de 11,5 téléspectateurs multi-plateformes cette saison, selon le réseau.

Le concours de réalité est organisé par Nick Cannon. Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger et Robin Thicke figurent également parmi les panélistes.