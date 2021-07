Masked Singer rencontre Love Island dans la nouvelle émission de rencontres de Netflix, Sexy Beasts

ILS disent que la beauté n’est que superficielle, ce qui est une chance pour les espoirs d’une nouvelle émission de rencontres qui incluent des extraterrestres, des zombies, des trolls et un diable très excité.

Présentée comme « le rendez-vous à l’aveugle le plus étrange de tous les temps », la série Netflix Sexy Beasts met 24 célibataires au défi de trouver l’amour sans savoir à quoi ressemble leur partenaire potentiel.

25 La nouvelle émission étrange de Netflix, Sexy Beasts is First Dates, rencontre The Masked Singer Crédit : PA

25 TIN MAN : Ethan est un biologiste marin texan qui peut retenir son souffle pendant quatre minutes Crédit : Netflix

La série de six épisodes, qui commence ce mois-ci, voit leurs visages presque totalement obscurcis par des déguisements qui les transforment en un éventail d’animaux et de personnages.

Et avec les masques comprenant des insectes, des monstres, des dinosaures et un épouvantail, dans de nombreux cas, ils sont rendus aussi peu attrayants que possible.

C’est un format similaire aux concours de talents ITV The Masked Dancer et The Masked Singer, sauf que les concurrents, qui viennent du Royaume-Uni et des États-Unis, ne sont déguisés que lors de leurs premiers rendez-vous.

Chaque épisode voit un cueilleur participer à trois rendez-vous, chacun avec une personne différente.

25 Épouvantail : l’étudiant texan Dustin dit que ses armes secrètes sont « mon charme et mon sourire » Crédit : Netflix

25 LOUP : Ibrahim est un danseur de New York et de Londres qui veut sa propre louve Crédit : Netflix

Ils choisissent ensuite leur « bête sexy » parmi les trois espoirs et continuent la parade nuptiale sans les masques.

Mais pour cela, il faut qu’ils soient séduits par leur personnalité, leur charme et leur sens de l’humour, sans parler des points communs.

La grande question est de savoir s’ils seront toujours aussi impressionnés lorsque les masques se retireront et que les concurrents seront dévoilés.

Racontée par le comédien Rob Delaney, la série voit les créateurs utiliser des prothèses de qualité hollywoodienne pour les déguisements.

Et les rendez-vous se déroulent dans des environnements publics normaux, provoquant des regards très étranges de la part des passants.

En une seule sortie, Devil et Mandrill visitent un champ de foire, puis s’embrassent dans la rue.

L’homme précise : « Je viens d’embrasser cette fille et je ne sais pas à quoi elle ressemble. »

Pendant ce temps, Beaver et Leopard vont tirer ensemble.

25 BEAVER : James est un technicien de laboratoire de Los Angeles qui veut tomber amoureux Crédit : Netflix

25 ALIEN : Tyler est un mannequin de Los Angeles qui évalue sa personnalité à 9,99 sur dix Crédit : Netflix

25 PIXIE : Amber, de Caroline du Nord, est dans l’armée et veut un homme avec du « pizzazz » Crédit : Netflix

25 DEER: Martha est une directrice des ventes de Southampton qui s’est déjà envolée pour les États-Unis par erreur Crédit : Netflix

Beaver, qui avait précédemment admis que les fesses d’une femme étaient plus importantes que sa personnalité, a ensuite déclaré: « Je suis littéralement amoureux du moment. »

Dans une autre scène, Panda dit à un taureau perplexe : « Je veux me marier, je veux avoir des bébés avant mes 26 ans. Avez-vous une assurance maladie ?

Elle ajoute plus tard : « Et si je te choisis et que je ne suis pas ce que tu attends en dessous ?

Pendant ce temps, Mouse rencontre un démon aux gros seins dans un bar et lui dit : « Tu es le plus beau diable que j’aie jamais vu. »

Dans l’une des réunions les plus embarrassantes, Scarecrow semble coincé pour la conversation lorsqu’il rencontre Dolphin et dit: « Alors. . . J’aime ta nageoire.

Elle va aussi au bowling avec Mantis.

Mais son rendez-vous le plus réussi – dans une calèche en Angleterre – est avec Rhino. Le couple finit par se frotter le nez affectueusement dans un café en plein air.

Sexy Beasts est sur Netflix à partir du 21 juillet.

25 LIZARD : Bella est un mannequin de Londres qui dit qu’elle est une défenseure de « l’amour-propre » Crédit : Netflix

25 MANTIS: Dominic est un mannequin de Londres qui aime faire la fête mais veut maintenant trouver « la bonne » Crédit : Netflix

25 TROLL: Karissa est une coach de vie du Texas qui aime les gros biceps sur un homme Crédit : Netflix

25 DEMON: la mannequin londonienne Emma dit qu’elle en a marre d’être jugée uniquement sur son apparence Crédit : Netflix

25 OWL: Le vétérinaire Gabi, de Virginie-Occidentale, s’est fait frapper par un gars alors que son bras était dans les fesses d’un éléphant Crédit : Netflix

25 PANDA : Kariselle est une « inspiratrice de fête » du New Jersey et cherche un mari Crédit : Netflix

25 BULL : Josh est un ingénieur d’Atlanta qui est fier de se considérer comme un nerd sexy Crédit : Netflix

25 COQ : Kelechi est un étudiant du Tennessee inquiet que les gens regardent ses morceaux Crédit : Netflix

25 LEOPARD : Alexis est un étudiant en droit de New York qui a eu peu de relations sexuelles en ville Crédit : Netflix

25 ZOMBIE : Tamiko travaille dans la technologie des drones à San Francisco et est un « premier rendez-vous en série »

25 RHINO : Mick est un praticien de la santé holistique de Los Angeles qui aime le « sexe kung fu »

25 DOLPHIN : Nina, une assistante administrative de San Diego, veut tomber amoureuse d’un cow-boy

25 SOURIS : Adam est un électricien de Birmingham qui place généralement l’apparence des gens en premier

25 MANDRILL: Bennet est un joueur de volley-ball de San Diego et un « gars aux gros seins »

25 FROG: Cassie est une gestionnaire de fonds torontoise qui « attrapera mon homme par les b *** et ne le lâchera pas »

25 SORCIÈRE : Lilly, une mannequin de Londres, veut être appréciée parce qu’elle est plus qu’un « joli visage »