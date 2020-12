Davina McCall est connue pour son attitude joyeuse et optimiste, mais en 2017, sa positivité a été mise à l’épreuve.

En novembre, c’est avec le cœur lourd que le juge Masked Singer a annoncé la fin de son mariage de 17 ans avec l’acteur Matthew Robertson.

«Je suis très triste de dire que Matthew et moi nous sommes séparés. Nos merveilleux enfants sont notre priorité numéro un », a annoncé Davina, 53 ans.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2000 lorsqu’ils ont joué dans une émission de télévision appelée Sam’s Games.

Davina et l’animateur Pet Rescue se sont mariés au château d’Eastnor dans le Herefordshire, au moment où sa carrière avec Big Brother décollait.







(Image: Archives PA / Photos PA)



Leur fille Holly, 19 ans, est arrivée en septembre 2001, suivie de Tilly, 17 ans, en 2003 et de leur fils Chester, 14 ans, en 2006.

En 2015, le couple a célébré 15 ans de mariage en renouvelant ses vœux lors d’une cérémonie discrète à la Little White Wedding Chapel de Las Vegas.

Mais deux ans plus tard, tout était fini, Davina parlant de l’épreuve douloureuse et bouleversante.

«Passer par un divorce est une expérience traumatisante et c’est quelque chose qui doit être parcouru aussi soigneusement que possible», a-t-elle déclaré au magazine You en 2019.

«Deux ans plus tard, nous avons tous deux grandi en tant que personnes, et nous pouvons maintenant coparentalité avec bonheur et reconnaître que c’était la bonne chose pour nous de passer, même si cela impliquait une agitation émotionnelle absolue.







(Image: Getty Images)



Cependant, les ex-conjoints ont mis leurs propres sentiments de côté afin d’éviter son «pire cauchemar» de ne pas pouvoir assister aux mêmes événements dans la vie de leurs enfants.

«Nous voulons tous les deux être le couple qui peut être invité au mariage ou à la remise des diplômes de nos enfants, et nous asseoir et les regarder faire quelque chose d’extraordinaire», a-t-elle déclaré au magazine New.

« Je pense que nous essayons tous les deux et j’apprécie vraiment ça. »

Et ils ont également conclu un pacte inspirant pour annuler les frottements de boue et réduire au minimum l’impact sur leurs enfants.







(Image: entale.co)



«Juste pour mémoire, pour le bien de nos enfants, Matthew et moi avons tous les deux décidé que nous n’allions jamais en parler», a-t-elle déclaré lors d’une apparition dans This Morning.

«Nous avons trois enfants, qui sont assez grands, et nous ne voulons tout simplement pas en parler aux yeux du public, c’est donc ce que nous faisons.»

Davina a depuis évolué avec le coiffeur Michael Douglas. Mais par respect pour sa famille, c’est quelque chose qu’elle ne lèvera pas non plus.

«Aucun de nous ne veut le pousser dans la gorge de quelqu’un d’autre», dit-elle.

«Premièrement, c’est écoeurant pour nos enfants d’écouter ces trucs, et c’est un peu bizarre pour nos ex-partenaires, les parents de nos enfants.

«Ce n’est pas juste de dire des paroles lyriques sur quelqu’un d’autre, et tout cela est encore relativement nouveau.

« Mais nous sommes heureux. »

* Le chanteur masqué commence le Boxing Day à 19h sur ITV