Masked Proud Boys affronte la mère d’un survivant de la fusillade à l’école et interrompt la veillée de prière lors d’une session spéciale du Tennessee

Juste avant le début d’une session spéciale des législateurs du Tennessee lundi afin d’assurer la sécurité publique à la suite de la fusillade de l’école de Nashville en mars, des membres des Proud Boys ont interrompu une veillée de prière au Capitole de l’État.

Le gouverneur Bill Lee a rappelé l’Assemblée générale pour une session spéciale à la suite du massacre de l’école Covenant, qui a coûté la vie à six personnes, dont trois enfants de neuf ans. Avant le début de la session, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le Capitole pour la veillée de prière, Le Tennessien signalé.

« Rappelez-vous pour qui vous êtes venu », a déclaré le révérend Francisco Garcia, selon le point de vente, ajoutant « Nous ne laisserons pas l’ignorance prévaloir ». De même, le révérend Dahron Johnson a dénoncé les armes à feu pour avoir tué « trop ​​​​souvent et trop tôt ».

Alors que certains membres de la communauté et partisans du contrôle des armes à feu portaient des pancartes indiquant « les lois laxistes manquent de sens », « ce sont les armes à feu » et « aimez votre voisin, réglementez les armes à feu », un autre groupe est apparu : les Proud Boys. Le groupe extrémiste est arrivé portant des masques et des chemises noires, et a déployé une banderole jaune près de la maison d’État qui disait « Smashville » tout en brandissant le geste offensant de la main OK.

Représentant de l’État Justin J Pearson tweeté à propos de la scène: «Alors que nos partisans du clergé ont marché et prié sur notre Capitole pour mettre fin à la violence armée, le @tnhousegop et leurs partisans extrémistes, les fiers garçons, menacent notre démocratie avec leur terrorisme. C’est ce contre quoi nous nous battons chaque jour et pourquoi nous n’abandonnerons jamais !

Une autre représentante de l’État du Tennessee, Gloria Johnson, commenté sur l’arrivée inattendue du groupe : « Eh bien, les fiers garçons sont ici dans leurs couleurs générales du dollar. J’ai demandé s’ils étaient si fiers, pourquoi portaient-ils des masques ? Ils n’avaient pas de réponse… on a dit COVID, mais je doute du sérieux de cette affirmation. Je pense que je vais juste les appeler des garçons à partir de maintenant.

Selon le Tennessien, une mère covenante vocale d’un enfant de cinq ans qui a survécu à l’attaque, Sarah Shoop Neumann, et des membres du groupe extrémiste d’extrême droite ont commencé à se disputer après qu’un des Proud Boys lui ait dit de « remercier Dieu pour le Covenant (tir) ».

« Qu’est-ce qu’on aurait pu faire ? Quelle est votre solution à ces fusillades ? leur a-t-elle demandé.

« Les flics auraient dû entrer », a déclaré le membre des Proud Boys. « Ce n’est pas celui où les flics n’iraient pas? »

« C’est Uvalde ! » Corrige Mme Neumann. « Sais-tu même où tu es ? »

Mme Neumann est co-fondatrice de Covenant Families for Brighter Tomorrows, une organisation visant à prévenir de futures fusillades dans les écoles ainsi qu’à fournir un soutien et une éducation sur l’impact de telles tragédies.

Sarah Shoop Neumann, à droite, s’exprimant devant une session extraordinaire de la législature de l’État sur la sécurité publique à Nashville, Tennessee (PA)

Mme Neumann a été ouverte sur les réseaux sociaux au sujet de l’impact que la fusillade a eu sur son enfant. Quelques jours après le massacre, elle a écrit un post effrayant sur X : « J’ai contacté tous les républicains locaux et je n’ai reçu aucune réponse. Personne ne se soucie que mon bébé de 5 ans me demande si cela s’est déjà produit et que je doive lui dire oui, sachant que cela peut/va se reproduire.

L’indépendant a contacté Mme Neumann pour commentaires.

La fusillade tragique, dans une école primaire chrétienne privée de Nashville, a tué trois élèves de neuf ans et trois membres du personnel le 27 mars. Le suspect, Audrey Hale, 28 ans, a été tué après avoir été confronté et tué par la police à la Covenant School dans la banlieue de Green Hills de la ville.

Le chef de la police a déclaré que les parents de Hale savaient que le suspect avait acheté une arme à feu, mais pensaient qu’elle avait été vendue depuis. En réalité, la situation était bien plus sombre : le jeune homme de 28 ans avait légalement acheté sept armes à feu dans cinq magasins locaux différents – dont trois ont servi à la fusillade – et les avait cachées dans la maison familiale.

Les étudiants Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs et William Kinney, tous âgés de neuf ans, la directrice de l’école Katherine Koonce, 60 ans, Cynthia Peak, 61 ans et Mike Hill, 61 ans, sont tous morts dans l’attaque.