Masked Dancer’s Candlestick révélé comme la grande star de la télévision britannique Bake Off

Les fans de MASKED Dancer ont été étonnés ce soir alors que Candlestick s’est révélé être une star de Great British Bake Off.

La tête coiffée de flammes du costume fou a été enlevée pour révéler Liam Charles, qui est apparu dans la série 2017.

Liam Charles était un favori de Bake Off et présente maintenant son émission dérivée[/caption]

Cela est venu après que les fans aient découvert l’un des indices de l’émission de cette semaine – en le jouant à l’envers.

Les juges ont été déconcertés par un morceau d’audio à l’envers afin que personne ne puisse comprendre ce qu’il disait.

Cependant, d’innombrables téléspectateurs ont utilisé l’une des fonctions de Snapchat pour la lire et entendre un gros indice Bake Off.

Une personne a tweeté : « Chandelier à l’envers »5 minutes la gauche.”

Un autre a convenu: “L’indice du chandelier à l’envers est” 5 minutes restantes “!! Je l’ai filmé sur Snapchat.

“Cinq minutes restantes” était une référence au Great British Bake Off, où les boulangers reçoivent des mises à jour régulières.

Beaucoup ont deviné l’hôte de Bake Off: The Professionals, avec une écriture: “Le chandelier est à 10000% liam Charles de Bake Off.