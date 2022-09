Masked Dancer’s Cactus révèle un horrible accident lors d’un spectacle qui a mis son apparence en danger

Le cactus du danseur masqué a renversé la mèche sur un horrible accident qui l’a presque fait se retirer du spectacle.

Cactus, qui a été révélé ce week-end en tant que chef de chœur de la télévision Gareth Malone, est tombé dans un escalier peu de temps après s’être inscrit à la série ITV1.

La cheville de Gareth est devenue “noire, violette et verte” et il a été contraint de manquer les trois semaines de répétitions.

Le musicien classique n’a réussi à concourir qu’après avoir «fait passer» un physiothérapeute dans les studios Masked Dancer.

S’adressant exclusivement à The Sun Online après sa sortie, Gareth a déclaré que sa chute s’était produite à la maison quelques heures après sa première répétition.

“C’était assez dramatique”, a admis Gareth. “J’ai eu ma première répétition et je suis rentré à la maison et j’étais assez fatigué.

“C’était physiquement fatigant et j’ai passé une mauvaise nuit. Et je suis descendu les escaliers et j’ai ramassé le poteau.

« Nous avons cinq petits pas dans la cuisine et je suis tombé dans les escaliers et je me suis tordu la cheville. Il est devenu noir et violet et vert.

“Immédiatement, je me suis dit : ‘Oh non !’ et fait de la glace et de l’élévation. J’avais une pléthore de sangles et de harnais.

Gareth a déclaré qu’il était “au téléphone” avec l’équipe de Masked Dancer et a admis qu’il était “touch and go” pour savoir s’il serait réellement en mesure de se produire devant la nation.





Il a ajouté: “J’ai dû faire entrer clandestinement un physio dans le studio. J’ai dû m’absenter trois semaines au début.

“J’allais très lentement puis, environ une semaine auparavant, je me suis dit:” D’accord, je vais vraiment pouvoir faire ça “.

“C’était tactile mais j’ai adoré. Mon équipe était tellement brillante – c’est une de ces choses ; pour faire quelque chose de drôle, il faut en fait travailler très dur.

Gareth était la quatrième star à être éliminée de la série The Masked Dancer de cette année.

Les fans ont été époustouflés lorsqu’ils ont découvert qui était Cactus, car les juges avaient deviné que le personnage était divers membres de McFly.

Le chef de chœur a trompé tout le monde et a révélé que seule sa femme savait qu’il participait au spectacle.

Après que son identité ait été révélée, Gareth a admis: “C’était un cauchemar absolu, j’ai dû mentir à tout le monde, j’ai dû mentir à mes parents, j’ai dû mentir à mes enfants, j’ai dû mentir à tous ceux avec qui je travaille, c’était vraiment difficile et je n’ai pas du tout apprécié.

«C’était vraiment difficile de monter dans la voiture et d’être clandestin à ce sujet et tout. C’était tellement un soulagement quand j’ai enlevé le masque à la fin. C’était comme, ‘Génial, je peux enfin redevenir moi-même !’ »

The Masked Dancer continue samedi à 18h30 sur ITV et ITV Hub

