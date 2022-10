Masked Dancer choque alors que Pillar et Post sont forcés de se retirer après une blessure

Les fans de MASKED Dancer ont été choqués ce soir alors que Pillar et Post ont été contraints de se retirer du spectacle après une blessure.

L’animateur Joel Dommett a expliqué dans l’épisode de ce soir: “Malheureusement, Pillar a chuté pendant les répétitions et je suis absolument ravi de vous dire que sur avis médical, ils ont dû se retirer de la compétition.”

TVI

Le pilier et le poteau du danseur masqué ont été révélés comme David Seaman et sa femme Frankie[/caption]

Érotème

Pillar et Post ont finalement été révélés après que les juges Jonathan Ross, Oti Mabuse, Davina McCall et Peter Crouch ont partagé leurs dernières suppositions.

Derrière les masques se trouvaient la légende des gardiens de but David Seaman et la star du patinage sur glace Frankie Poultney.

Parlant de leur départ du Masked Dancer, Frankie a partagé dans une déclaration: «Nous avons été vidé car nous avons absolument adoré chaque minute! C’était très amusant mais une chute a signifié que notre voyage masqué s’est terminé trop tôt, nous nous sommes tellement éclatés et nous étions tristes de devoir raccrocher nos masques sans pouvoir partager notre dernière danse avec vous tous !

“Nous avons adoré faire partie de cette série et nous souhaitons bonne chance aux autres concurrents alors que nous continuons à regarder à la maison et essayons de deviner qui sont toutes les autres célébrités !”

Un porte-parole d’ITV a confirmé: “En raison d’une blessure subie lors des répétitions, Pillar a dû se retirer de la compétition, nous lui souhaitons un prompt rétablissement.”

Pillar s’est blessé à la cheville pendant les répétitions et n’a donc pas pu continuer.





Après leur départ, un fan a écrit : « Le pilier et le poteau sont Frankie et David Seaman ! Dommage qu’ils aient dû partir tôt ! J’espère que Frankie ira mieux bientôt !

Un autre a écrit: “Ils ne seront peut-être pas obligés de rester, mais Frankie et David Seaman AKA Pillar and Post sont toujours dans mon cœur, car les deux sont mes seuls concurrents préférés de The Masked Dancer UK Season 2.”

David s’est rendu sur les réseaux sociaux pour s’extasier sur son passage dans l’émission à succès ITV, en écrivant: “Enlevez-le !!!! J’ai adoré ça plus que je n’aurais jamais pu l’imaginer !!! Merci.”

TVI

Les fans étaient tristes de voir la paire quitter la série[/caption]