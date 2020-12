Les déplacements sont en train de revenir à la normale après le verrouillage intensif en Inde. Les véhicules ont commencé à circuler alors que les lieux de travail, les zones de marché, les complexes commerciaux et les cinémas ont commencé à s’ouvrir. De nombreux employés de bureau doivent partager des taxis avec des personnes extérieures à leur famille. Naturellement, il y a une peur d’attraper des infections en raison de l’espace restreint à l’intérieur d’une voiture. Cependant, il existe encore des moyens par lesquels les coureurs peuvent assurer leur sécurité.

Porter un masque

Une évidence. Le port d’un masque est évidemment l’option la plus sûre pour tous les voyageurs à l’intérieur d’une voiture afin de réduire le risque d’infection. Les navetteurs doivent s’assurer que le conducteur respecte également les mêmes.

Gants (non recommandés)

On pourrait penser que les gants offriront une sécurité supplémentaire et empêcheront tout contact avec Covid-19. C’est loin de la vérité. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare que COVID-19[feminine le virus est connu pour survivre à la surface des objets. Un tweet de l’OMS prévient que l’on peut «encore ramasser COVID-19[feminine contamination des gants en caoutchouc. » Il est possible que l’avis s’applique également aux gants non en caoutchouc.

Désinfecter

Le conducteur et les passagers doivent garder une bouteille de désinfectant vaporisable pour désinfecter l’air à l’intérieur de la voiture avant chaque trajet. Suivre cette routine réduira les chances d’attraper Covid-19 car l’environnement de la voiture devient stérile.

Gardez les bonnes fenêtres ouvertes

La circulation de l’air à l’intérieur des voitures est un problème complexe. Garder toutes les fenêtres ouvertes est idéal car cela permet une bonne ventilation. Cependant, cela pourrait ne pas être possible pendant l’hiver. HuffPost Royaume-Uni note que selon les dernières recherches, publiées dans la revue Science Advances, la connaissance du flux d’air à l’intérieur des espaces restreints des voitures est la clé pour empêcher la propagation des infections.

Les auteurs de ce recherche, à savoir, Varghese Mathai, Asimanshu Das, Jeffrey A. Bailey et Kenneth Breuer, ont constaté grâce à des simulations, que dans une voiture de tourisme à quatre portes, il est préférable de garder ouvertes les fenêtres opposées aux côtés conducteur et passager.

Pour les voitures indiennes à conduite à droite, le passager doit être assis dans le coin gauche, à l’arrière. Les forts courants d’air entrant dans le véhicule aideront à prévenir la propagation de l’infection. «À notre grande surprise, les simulations ont montré un courant d’air qui agit comme une barrière entre le conducteur et le passager», observe Mathai, comme le note le HuffPost.

Garder ces facteurs à l’esprit pourrait aider à assurer un trajet en voiture sécuritaire pour les personnes non apparentées.