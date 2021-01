Le Dr Anthony Fauci continue d’intensifier sa critique de l’administration Trump, déclarant à CNN – un réseau dont il a directement contredit les informations la veille – en disant qu’un «manque de franchise» a probablement conduit à des morts inutiles.

Après un point de presse jeudi où il a principalement répondu à des questions sur les avantages de travailler avec l’administration Biden par rapport à Trump, Fauci a rejoint CNN vendredi matin et a répondu à des questions similaires.

Demandé si un « Manque de franchise ou de faits » de l’ancien président Trump a contribué au nombre de morts de Covid-19, Fauci a déposé dans l’administration précédente.

« Vous savez, très probablement, » dit-il, ajoutant qu’il ne voulait pas que ses paroles deviennent un «Extrait sonore», mais en continuant de toute façon.

«Je pense que si vous regardez cela, vous pouvez voir que lorsque vous commencez à emprunter des chemins qui ne sont basés sur aucune science du tout, cela n’aide pas du tout, et en particulier lorsque vous êtes dans une situation de être presque en crise avec le nombre de cas et d’hospitalisations et de décès que nous avons, » il a dit.

Fauci a fait l’éloge de l’administration Biden et a affirmé qu’il le ferait «Laissez parler la science» et restaurer la confiance dans les responsables de la santé publique.

«Nous avons eu beaucoup de division, nous avons eu des faits très, très clairs qui ont été remis en question. Les gens ne faisaient pas confiance à ce que disaient les responsables de la santé, il y avait de grandes divisions, les masques sont devenus un problème politique » Fauci, qui a été critiqué publiquement à plusieurs reprises par Trump, a déclaré.

Le virage soudain de Fauci contre l’administration Trump – qu’il avait précédemment loué en travaillant avec – a conduit à une vague de critiques, beaucoup utilisant les propres mots de Fauci, y compris une recommandation au début de la pandémie de ne pas porter de masques, pour contredire le ton qu’il est. prenant maintenant.

Ce qui n’a pas été abordé dans l’entretien de vendredi de Fauci avec CNN, c’est le fait qu’il a directement contredit un rapport basé sur la « source » du réseau, imprimé seulement un jour plus tôt, affirmant que l’administration Biden devait « commencer à partir de zéro » avec des distributions de vaccins en raison d’un manque de planification de la part de l’équipe de Trump.

S’adressant aux journalistes à la Maison Blanche quelques heures seulement après la publication du rapport, Fauci a nié cela.

«Nous ne partons certainement pas de zéro car il y a une activité en cours dans la distribution», il a dit.

