Mashal Sports lance une invitation à soumissionner pour les droits médias de la Pro Kabaddi League

Mashal Sports Pvt. Ltd. (Mashal) va organiser une vente aux enchères de droits médias sur le marché libre pendant 5 saisons (Saison 8 – Saison 12) Ligue Pro Kabaddi qui se tiendra de 2021 à 2025. À partir d’aujourd’hui, les soumissionnaires du monde entier peuvent acheter le document ITT sur www.pklmediaauction.com (portail d’appel d’offres). Chaque soumissionnaire devra s’inscrire sur le portail des appels d’offres, payer le montant correspondant et télécharger les documents requis pour télécharger et accéder à l’ITT. L’ITT peut être acheté sur le portail des appels d’offres au prix de 250 000 INR (deux lakh de cinquante mille roupies uniquement) plus les taxes pour les entités constituées en Inde et de 3500 USD (trois mille cinq cents dollars des États-Unis uniquement) plus les taxes pour les entités constituées en dehors de l’Inde ( dans les deux cas non remboursable et non ajustable).

Exprimant sa joie de l’annonce de l’ITT, Anupam Goswami, PDG – Mashal Sports & League Commissaire de la Pro Kabaddi League a déclaré: «La Pro Kabaddi League a conduit la renaissance du sport indigène indien de kabaddi en créant un spectacle sportif de classe mondiale. Saison après saison, Mashal Sports s’est efforcé d’élever les normes de compétition et d’athlétisme, ainsi que l’engagement des fans et des consommateurs. Le succès a été construit avec nos partenaires clés AKFI, les équipes PKL, ainsi que Star en tant que partenaire média pour les saisons 1 à 7. Nous sommes convaincus que la prochaine vente aux enchères de droits médias PKL permettra à la Ligue d’atteindre un nouveau niveau, pour un engagement renouvelé et plus fort avec les fans de sport et les consommateurs, et développer davantage le sport de Kabaddi. Bien sûr, nous sommes très fiers du fait que PKL sera la première ligue en dehors du cricket à vendre ses droits médiatiques aux enchères.

Les soumissionnaires éligibles présélectionnés peuvent ensuite placer des offres pour un ou plusieurs des ensembles de droits médias suivants, par le biais d’un processus d’enchères électroniques:

Paquet A: Cela comprend les droits de télévision mondiaux; Droits numériques dans le reste du monde; Droits de parrainage – à l’antenne et sur le terrain (y compris le parrainage en titre); Droits audio; Droits cinématographiques; Droits médias fixes; Droits de clip; Droits de métrage et droits d’exposition publique. Le détenteur des droits du paquet A aura également l’obligation de produire les aliments pour le monde.

Paquet B: Cela comprend les droits numériques de l’Inde; Droits d’activation mobile; Droits en vol / à bord et droits de réalité virtuelle.

Paquet C: Cela comprend les droits de jeu qui incluent les droits d’exploiter une ligue fantastique; créer, produire ou proposer des jeux mobiles, informatiques ou consoles, e-sport et autres jeux kabaddi.

Paquet D: Il s’agit de l’ensemble des droits consolidés, c’est-à-dire de tous les droits médias offerts dans les packages A, B et C.

Les détails concernant les lots de droits médias, les termes et conditions régissant la soumission, l’évaluation des offres, y compris les conditions d’éligibilité et les obligations de performance concernant chaque ensemble de droits médias, sont contenus dans l’ITT disponible sur le portail des appels d’offres.

En outre, les offres ne seront acceptées que des entités qui achètent l’ITT ou des entités du même groupe que l’entité qui achète l’ITT, ou d’un consortium comprenant au moins un membre qui achète l’ITT.

Mashal a également précisé que le simple enregistrement sur le portail des appels d’offres et / ou l’achat de l’ITT ne qualifiait ni ne permettait à la partie de participer à l’enchère électronique en ligne. L’éligibilité de tout participant à participer à l’enchère sera régie par l’ITT et sera à la seule discrétion de Mashal.

Les échéanciers importants sont les suivants:

Événement pertinent

Date / Calendrier *

Dernière date d’achat du document ITT: 12 mars 2021

Dernière date pour les soumissionnaires pour soumettre les documents de soumission: 2 avril 2021

Date de la vente aux enchères en ligne: 5 avril 2021

* Les délais mentionnés peuvent être modifiés par Mashal à sa seule discrétion