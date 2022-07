Maserati Project24 est un MC20 uniquement sur piste avec 740 HP

Construire une voiture de performance pour la route signifie travailler dans toutes sortes de barrières réglementaires. Construire une voiture de performance qui n’est légale que sur la piste, cependant, donne aux entreprises beaucoup plus de latitude lorsqu’il s’agit de maximiser les capacités. À cette fin, la Maserati MC20 est une sacrée supercar homologuée pour la route, mais Maserati a quelque chose d’encore plus sauvage à venir.

Maserati a dévoilé vendredi le Project24, une version piste uniquement du MC20 qui porte les choses à un tout autre niveau. Le V6 biturbo de 3,0 litres de Maserati est doté d’une nouvelle paire d’escargots qui fait passer la puissance de 621 chevaux à 740. Toute cette puissance est transmise aux roues arrière par le biais d’une transmission de course séquentielle à 6 vitesses, d’un embrayage de course et d’une limitation mécanique. -différentiel à glissement. Il sera également un peu plus léger, Maserati visant un poids à vide final inférieur à 2 755 livres.

Maserati



Finie la carrosserie homologuée pour la route, et à sa place se trouve une nouvelle carrosserie en fibre de carbone criblée d’améliorations aérodynamiques, y compris des ailes avant et arrière réglables. Les vitres avant et latérales sont en Lexan adapté au sport automobile. Maserati comprend également des pièces conformes à la FIA comme une cage de sécurité, un extincteur et un réservoir de carburant de 31 gallons.

Il y a beaucoup plus de morceaux de voitures de course d’où cela vient. Les prises d’air embarquées mettront le Project24 dans les airs pendant les arrêts aux stands. Les freins de course ventilés en carbone-céramique Brembo sont de série, tout comme les jantes en alliage à verrouillage central de 18 pouces enveloppées dans des nappes de course appropriées. Les barres anti-roulis avant et arrière sont réglables, tout comme les amortisseurs.

Maserati



Et nous ne l’avons même pas encore fait dans le Project24. La cabine est, comme vous vous en doutez, entièrement équipée pour la course. L’équipement standard à l’intérieur comprend des pédales réglables, une colonne de direction réglable, des harnais à 6 points, un volant en fibre de carbone avec écran intégré, la climatisation et des freins antiblocage réglables. Les propriétaires peuvent aller plus loin avec des équipements en option qui comprennent une caméra de recul, un enregistrement télémétrique et un système de surveillance de la pression des pneus.

Seulement 62 de ces voitures seront construites, et chacune viendra avec “des expériences spécifiques à la piste et un support de pointe”, selon le communiqué de presse du constructeur automobile. Le prix n’a pas été annoncé, mais il commandera certainement une bonne partie de votre portefeuille.