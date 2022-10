Maserati GranTurismo Modena et Trofeo partagent le V6 biturbo du MC20

Après un série de teasersMaserati révélé le dessin de son nouveau GranTurismo plus tôt ce mois-ci. Et lundi, le constructeur automobile italien a ouvert les vannes, révélant presque tous les détails sur le Modena et le Trofeo, y compris les spécifications de son moteur V6 biturbo. Le constructeur automobile a également détaillé le fonctionnement interne du GranTurismo Folgoré — le premier véhicule entièrement électrique de l’histoire de la marque.

Nous avons déjà vu le design extérieur du nouveau GranTurismo, qui mélange les traits familiers de la silhouette Pininfarina de la génération précédente. La GT est maintenant plus longue de 3 pouces à 195,2 pouces au total, bien que son empattement de 115,3 pouces soit étonnamment plus court d’un demi-pouce que la voiture précédente. Il y a 2 pouces de largeur supplémentaire (77 pouces) et la hauteur du coupé est inchangée à 53,3 pouces.

À l’avant se trouve un nouveau carénage avec des détails inspirés par la voiture halo MC20 de la marque. Il y a une nouvelle signature de feux diurnes et un éclairage LED complet pour les phares et les queues. Le design de la GranTurismo comporte très peu de lignes de panneau (et cache bon nombre des rares qu’il fait au niveau ou en dessous de la ceinture de caisse), ce qui donne au coupé une apparence plus solide et sculptée.

Les arches sont remplies de roues et de pneus décalés avec des jantes plus grandes de 21 pouces et du caoutchouc 295/30ZR21 sur l’essieu arrière et 20s avec des pneus 265/30ZR20 à l’avant. Maserati n’a pas encore annoncé les composés de pneus qu’elle utilisera pour le Modena et le Trofeo, mais compte tenu des spécifications de chacun, nous espérons quelque chose de collant et de sportif.

Funky froid Modène

Le moteur V6 biturbo Nettuno de 3,0 litres de GranTurismo est également emprunté au MC20. Dans la spécification Modène, il produit environ 483 chevaux et 443 livres-pied de couple. L’équipement de série comprend une transmission automatique à huit rapports et une transmission intégrale. La vitesse maximale de la Modène est indiquée à 188 mph, tandis que l’accélération à 62 mph est estimée à 3,9 secondes avec le contrôle de lancement.

Cette version du Nettuno utilise une lubrification à carter humide – plutôt que le carter sec plus exotique du MC20 – et dispose d’une technologie de désactivation des cylindres qui peut descendre jusqu’à un fonctionnement à trois cylindres dans certaines conditions de charge légère. La double injection de carburant et deux bougies d’allumage par cylindre assurent une combustion plus complète et plus efficace. Le moteur est également positionné bas et plus à l’arrière dans le compartiment moteur pour un meilleur équilibre du poids, contribuant à la répartition du poids avant-arrière 52:48 de la GT.

Le coupé roule sur une suspension pneumatique standard qui peut s’abaisser automatiquement à la vitesse pour réduire la traînée (ou en mode course Corsa pour augmenter la force d’appui), qui fonctionne en conjonction avec des volets de calandre actifs pour améliorer l’efficacité aérodynamique. En plus du mode Corsa, la GranTurismo propose les paramètres Confort, Sport et GT par défaut. Les modes sont choisis via une bascule sur le nouveau volant, qui intègre également le bouton de démarrage / arrêt dans son moyeu central.

Trophée GranTurismo

La spécification Trofeo présente le même moteur et la même transmission que le Modena, mais avec plus de puissance. La puissance passe à 542 chevaux et 479 lb-pi de couple. La vitesse de pointe grimpe à 199 mph, tandis que le sprint de 0 à 62 mph est réduit à 3,5 secondes.

En plus des poneys supplémentaires, le Trofeo présente des roues forgées plus légères, des accents en fibre de carbone sur la carrosserie et l’intérieur – y compris des jupes latérales entièrement en carbone – et une garniture noire brillante remplaçant le chrome brillant du Modena.

Maserati



Assistant intelligent Maserati

À l’intérieur, le GranTurismo propose une nouvelle suite d’infodivertissement Maserati Intelligent Assistant basée sur Android. Autour du siège du conducteur se trouve un trio d’écrans, dont un groupe d’instruments numériques de 12,3 pouces, un écran d’infodivertissement principal de 12,3 pouces correspondant et un écran tactile secondaire plus petit de 8 pouces ci-dessous pour la climatisation et d’autres fonctions du véhicule couramment accessibles. Le logiciel peut être mis à jour sans fil, et Maserati promet que le logiciel évoluera avec de nouvelles fonctions et améliorations au fil du temps. Il y a aussi une petite horloge OLED circulaire en haut du tableau de bord qui peut être personnalisée avec différents visages, fonctions de chronomètres ou surveillance des données de performance. Un rétroviseur numérique et un affichage tête haute configurable complètent la gamme d’écrans de la GT.

Les utilisateurs peuvent interagir avec le système à l’aide de la nouvelle commande et reconnaissance vocale du mot clé “Hey, Maserati”. La technologie intègre également une connexion de données Maserati Connect pour la télématique, un assistant embarqué Alexa, un point d’accès Wi-Fi, l’intégration de l’application Tidal et plus encore. Bien sûr, Android Auto et Apple Car Play la connectivité est standard, ce qui est en quelque sorte la norme pour le cours de nos jours.

Maserati



Pendant ce temps, la GT lance le nouveau Maserati Active Driving Assist. Cette technologie d’assistance à la conduite de niveau 2 intègre probablement des fonctionnalités familières telles que le régulateur de vitesse adaptatif et lance de nouvelles technologies telles que l’assistance active de voie et le maintien de voie d’urgence. Les utilisateurs peuvent regarder une nouvelle vue dynamique de la route qui crée une représentation 3D de la route et des voitures environnantes, mais peut-être simplement garder ces mirettes sur la route réelle à l’extérieur du pare-brise. Il existe également de nouvelles technologies de freinage d’urgence en marche arrière et de caméras panoramiques pour aider à la sécurité du stationnement.

La cabine du GranTurismo a l’air fantastique – bien que je ne sois pas encore autorisé à vous en montrer des photos – et devrait également sonner bien lorsqu’elle est équipée du système audio Sonus 3D à 19 haut-parleurs avec jusqu’à 1 195 watts d’amplification.

Maserati n’a pas encore annoncé de prix ni de disponibilité spécifique pour les nouveaux GranTurismo Modena, Trofeo et le Folgore entièrement électrique. Nous espérons en savoir plus – et vous tiendrons au courant – avant que le trio ne prenne la route au début de 2023.