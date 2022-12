Maselspoort Resort voit des hommes blancs attaquer des enfants noirs au-dessus de la piscine

Même la lueur post-célébration de l’esprit de Noël ne peut empêcher la suprématie blanche de se manifester sous la forme de violence contre les corps noirs.

Une vidéo virale fait actuellement son chemin sur les réseaux sociaux montrant un groupe d’hommes blancs attaquant un groupe d’enfants noirs au Maselspoort Resort dans l’État libre, en Afrique du Sud. Selon Heures en direct, les garçons ont dit à leurs parents qu’un groupe d’hommes blancs les avait empêchés d’aller à la piscine car elle n’était réservée qu’aux invités. Comme si ces garçons ne pouvaient pas être invités dans cette propriété estimée. Sauf qu’ils peuvent et l’ont été !

Dit le père des garçons à Nouvelles SABC:

«Nous sommes ensuite allés à la piscine pour intervenir et avons dit aux messieurs que nous étions également réservés ici et non des visiteurs d’un jour. Nous pensions donc que le problème était résolu, mais nous avons été choqués d’apprendre qu’ils avaient été attaqués après notre départ », a-t-il déclaré.