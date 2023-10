Mase réagit à Mikey Williams citant Rylo Rodriquez dans un article sur IG

Mase réagit à Mikey Williams citant Rylo Rodriquez dans sa publication Instagram suite à l’annonce qu’il serait jugé pour crime d’arme à feu.

Le phénomène du lycée Mikey Williams n’a pas encore fait ses débuts universitaires à Memphis car son avenir est dans les limbes. La semaine dernière, un juge a ordonné à Mikey d’être jugé pour crime d’armes à feu. Williams est accusé d’avoir tiré avec une arme à feu sur un véhicule transportant cinq personnes, ce qui a donné lieu à six accusations pour armes criminelles. Selon ComplexeMase et Cam’ron ont discuté des problèmes juridiques de Mikey dans leur émission C’est comme ça et Mase a été stupéfait par les publications Instagram de Mikey après le tribunal.

De plus, les animateurs se sont demandé si la musique rap avait un impact négatif sur la jeune star du basket-ball.

« Tu penses que c’est la musique qui l’a rendu fou ? » » a demandé Mase vers la 21e minute de l’épisode, comme vu ci-dessus. « Oui », répondit Cam. «Je pense que c’est la musique. Je pense que c’est le style de vie. Mase a demandé s’il imputait le comportement de Williams au hip-hop, ce qu’il a réfuté. « Je ne blâme pas le hip-hop, je blâme le fait que ces négros écoutent du hip-hop et perdent la tête. »

Mase a déclaré qu’il voulait le voir surmonter cette situation et rejoindre l’entraîneur Penny Hardaway à Memphis. Treasure ‘Stat’ Wilson a ensuite révélé le dernier message Instagram de Mikey citant Rylo Rodriquez après sa dernière comparution devant le tribunal.

« ‘Dites que le juge et le procureur se foutent de sa tête, restez simplement à flot' », a déclaré Wilson en citant le message, qui est une phrase de « Ah Never Be the Same » de Rylo. « Il va en prison, » dit Mase après une brève pause. « Il va en prison ! Ce n’est pas ici que vous citez Rylo. Yo, c’est le début du procès. Mikey, tu veux, ce n’est pas là que tu cite Rylo ! Vous devez citer Marvin Sapp, « je n’y serais jamais arrivé sans vous » et tout ça. Ce n’est pas ici qu’on fait ça. Citation Taylor Swift… Si vous ne réussissez pas du premier coup, dépoussiérez-vous et réessayez. Mikey plus inspirant, allez maintenant. Tu me rends la tâche difficile. Cam a également exprimé son opinion sur le message ridicule : « Ce négro qui parle du juge et du procureur avant le début du procès est un homme sauvage », a-t-il ajouté. « Tu es censé faire toutes ces conneries quand tu gagnes. »

Mikey a attiré l’attention du monde entier au lycée avec le potentiel de devenir l’un des plus grands athlètes universitaires NIL. De plus, il aurait pu se lancer dans la NBA avec le plus grand battage médiatique que nous ayons vu depuis son mentor LeBron James.

Williams devrait être mis en accusation le 24 octobre.