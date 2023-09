Masayoshi Son de SoftBank affirme que la technologie peut surpasser l’intelligence humaine

L’intelligence artificielle est capable d’aider à résoudre certains des plus grands problèmes du monde et pourrait potentiellement surpasser l’intelligence de l’humanité, selon Masayoshi Son de SoftBank.

« Je pense que c’est la première fois que l’humanité fait l’expérience de quelque chose de plus intelligent que l’humanité elle-même », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec David Faber de CNBC avant les débuts d’Arm Holdings au Nasdaq jeudi. « L’humanité était l’animal le plus intelligent sur terre – l’IA va surpasser, et surpasser énormément. »

Le SoftBank Le fondateur et PDG s’est qualifié de « grand croyant » en l’IA, ajoutant qu’Arm est l’un des « principaux » bénéficiaires de la révolution de l’IA. Son a déclaré qu’il était un ardent partisan des microprocesseurs qui permettent tous les types d’évolution technologique depuis qu’il a créé SoftBank.

L’introduction en bourse d’Arm jeudi pourrait mettre fin à une sécheresse de près de deux ans dans les introductions en bourse de technologies à grande échelle. Le marché des introductions en bourse, tout comme celui des valeurs technologiques, s’est arrêté au début de 2022, au moment même où la Réserve fédérale entamait son cycle de resserrement du crédit le plus spectaculaire depuis 40 ans.

L’homme de 66 ans a fondé SoftBank, qui contrôle toujours environ 90 % d’Arm Holdings après son introduction en bourse, en 1981 après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Californie à Berkeley. Forbes estime sa valeur nette à plus de 24 milliards de dollarsce qui fait de lui la 69e personne la plus riche du monde.

Son s’est fait rapidement une réputation en tant que soutien de l’industrie japonaise de la téléphonie mobile et est devenu l’un des premiers bailleurs de fonds de Yahoo, ainsi que de Alibaba . Son continue de présider le conseil d’administration d’Arm.

Certes, l’IA constitue une menace pour l’humanité si elle est mal utilisée, a déclaré Son, comparant son utilisation abusive potentielle aux dangers de la vitesse ou de la consommation d’alcool en conduisant une voiture. Mais, de manière plus positive, l’IA peut également aider à résoudre des problèmes mondiaux clés tels que les maladies ou à atténuer ou à se remettre des catastrophes naturelles, a-t-il déclaré.

« L’IA, la société devrait réglementer pour protéger l’humanité », a déclaré Son. « Cependant, elle a plus de mérite que de démérite. Donc, je pense que j’y crois. Je suis optimiste que l’IA va résoudre les problèmes que l’humanité n’a pas pu résoudre dans le passé. »

— Scott Schnipper de CNBC a contribué au reportage.