Masataka Yoshida et Ozzie Albies en tête d’affiche de l’équipe MLB de la semaine

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Nous sommes dans une semaine en mai et il y a des points forts au début de cette saison MLB.

Une paire d’équipes avait trois joueurs qui les représentaient, tandis qu’une équipe de l’AL East avait deux voltigeurs dans l’équipe.

Voici ma Team of the Week, telle que présentée sur Flippin’ Bats, pour la première semaine de mai !

Masataka Yoshida et Anthony Santander en tête d’affiche de l’équipe de la semaine de Ben Ben Verlander donne son équipe de la semaine, qui est dirigée par les Red Sox de Boston Masataka Yoshida et les Orioles de Baltimore Anthony Santander.

Attrapeur : Sean Murphy, Braves d’Atlanta — Moyenne au bâton de 0,391, trois circuits, 12 points produits, 1,375 OPS

Murphy était dans mon équipe du mois lors de son premier mois avec une nouvelle équipe. Maintenant, pour commencer ce nouveau mois, il est de retour dans mon équipe de la semaine. Sean Murphy, jusqu’à présent cette saison, a été le meilleur receveur du baseball. Ce fut une énorme reprise pour une équipe qui se sentait presque complète. Ensuite, ils ont ajouté Sean Murphy, qui a été l’un des meilleurs jeunes attrapés de tout le baseball et qui se place rapidement à l’horizon en tant que meilleur receveur dans l’ensemble. Je le mettrais certainement dans les cinq meilleurs attrapeurs du match, peut-être dans les trois premiers.

Première base: chrétien marcheur, Diamants de l’Arizona — Moyenne au bâton de 0,429, trois circuits, 1,393 OPS

Walker a des chiffres très similaires à Sean Murphy. Les D-Backs jouent du bon baseball. Tu sais que j’aime leur équipe. Je suis aussi un grand gars de Corbin Carroll.

Seconde base: Ozzie AlbiesBraves d’Atlanta – moyenne au bâton de 0,433, deux circuits, cinq doubles, pourcentage de frappe de 0,800

Ozzie a la meilleure année pour un joueur de deuxième but au baseball, je pense. J’aime moi certains Ozzie Albies. C’est un switch-hitter qui frappe bien des deux côtés du marbre. Nous parlons d’un joueur d’élite dans ce jeu et il a été jusqu’ici cette année.

Troisieme base: JD Davis, Géants de San Francisco – .353 moyenne au bâton, deux circuits, 1.156 OPS

Davis a eu une très bonne semaine, et celle dont les Giants avaient vraiment besoin. Ils ont besoin de trouver une infraction quelque part. Comme nous le savons tous, leur intersaison n’a pas fonctionné pour eux en termes d’obtention de cette grosse batte offensive dont ils avaient besoin. Donc, ils ont besoin de quelqu’un pour intervenir et cette semaine, c’était JD Davis.

Arrêt-court : Javy Baez, Tigres de Détroit – .409 moyenne au bâton, trois circuits, 1.364 OPS

J’adore pouvoir dire cela, car Javy Baez était arrivé à un point où c’était une montre difficile. Il semblait frapper tous les autres au bâton. Rayé trois fois par match. Maintenant, il est sur une lancée. Pour la première fois de sa carrière, il a disputé cinq matchs consécutifs complets sans retirer une seule fois. Donc, pour moi, cela signifie que nous avons peut-être un peu changé d’état d’esprit à l’assiette, ce qui est exactement ce dont il avait besoin.

Champ extérieur : Antoine Santander, Orioles de Baltimore — Moyenne au bâton de 0,435, trois circuits, huit points produits

Je m’attendais à une grosse année de sa part, surtout après la Classique mondiale de baseball pour le Venezuela. Il a commencé un peu lentement et je me demandais quand cela allait arriver pour lui parce que je croyais que c’était vrai. Je pense que cette semaine est le point d’évasion pour lui cette saison. Je l’aime vraiment et ce qu’il a fait pour les Orioles cette semaine.

Champ extérieur : Masataka Yoshida, Boston Red Sox — Moyenne au bâton de 0,458, deux circuits, 1,352 OPS

Ce que fait Yoshida en ce moment est fou. Il y a quelques semaines, il a réussi deux circuits en une manche à Milwaukee. L’un d’eux était un grand chelem. J’ai dit ce jour-là, ‘Ça va être le match d’évasion de Masataka Yoshida.’ Il n’a pas regardé en arrière. Il l’a allumé. Nous l’avons vu lors de la World Baseball Classic, et il a continué.

Masataka Yoshida et Bryce Miller en tête d’affiche du Top 3 des recrues de la semaine de Ben

Champ extérieur : Alex VerdugoBoston Red Sox – .400 moyenne au bâton, deux circuits, 1.420 OPS

Un autre joueur des Red Sox sur la liste ! Les Red Sox jouent bien au baseball et c’est en grande partie grâce à ces deux voltigeurs, qui ratissent absolument. Je berce sa chemise, là où il berce le bébé, et il passe une excellente année jusqu’à présent.

Frappeur désigné: Marcell OzunaBraves d’Atlanta – moyenne au bâton de 0,350, quatre circuits, pourcentage de frappe de 0,950

Ce genre est sorti de nulle part. Ozuna était carrément mauvais pour commencer la saison. Ensuite, il a eu un jeu multi-home run. Il a vraiment compris et a eu l’une des meilleures semaines de tous les frappeurs la semaine dernière.

Lanceur partant : Eduardo RodríguezDetroit Tigers – 1-0 avec neuf retraits au bâton, deux coups sûrs et une marche autorisée en huit manches lancées

Eduardo Rodriguez a bien lancé contre les Mets de New York. Cette année, il a une MPM de 1,88. Il est juste dominant cette année. C’est comme le vintage Eduardo Rodriguez que nous n’avions pas encore vu dans un uniforme des Tigers. Nous sommes cette année. Le gars ne va pas jeter 96 par vous, mais il va repérer. Il va absolument peindre dans les virages avec des vitesses et des hauteurs mixtes.

Lanceur de relève : Alex LangeDetroit Tigers – Trois arrêts, 3 ⅔ manches lancées, huit retraits au bâton, deux coups sûrs, zéro point mérité

Encore un tigre ! Nous avons toute la batterie ici. Regardez les Tigres, renversant un peu les choses.

Joueur de la semaine : Masataka Yoshida

Depuis ce match que j’ai mentionné, il est sans doute le meilleur joueur de baseball. J’aime le voir. J’adore voir les homers et ses haltères gonflables dans la pirogue quand il frappe un home run.

