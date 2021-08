Masai Ujiri : le président des Raptors de Toronto s’engage pour l’avenir avec son équipe | Nouvelles de la NBA

Masai Ujiri restera le leader des Raptors de Toronto, s’engageant envers l’équipe et la ville dans une vidéo publiée jeudi sur les réseaux sociaux.

Bien que la vidéo ne fasse pas référence à son statut de contrat, plusieurs médias ont annoncé qu’il signerait un gros contrat pour rester à Toronto et devenir vice-président et président de l’équipe.

Plusieurs équipes de la NBA et d’autres ligues auraient fait des avances à Ujiri depuis qu’il a constitué l’équipe des Raptors 2018-19 qui a remporté le titre NBA.

« Sur le terrain, notre objectif est clair : gagner. C’est simple : gagner. Apportez un autre championnat à Toronto », a déclaré Ujiri dans la vidéo. « Nous sommes unis dans cette mission et rien d’autre ne fera l’affaire. Nous amènerons de jeunes talents dans cette ville et continuerons à construire avec nos joueurs incroyables.

« Je l’ai déjà dit et je le répète : nous gagnerons à Toronto. Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de diriger cette équipe. J’adore être le leader des Raptors de Toronto et je suis là pour rester. «

Ujiri a également fait référence à d’autres objectifs, notamment l’expansion du jeu via NBA Africa et la poursuite de la lutte pour l’égalité raciale et de genre.

Image:

Ujiri a construit l’équipe des Raptors qui a remporté le titre NBA 2018-19



L’homme de 51 ans, élevé au Nigeria, a commencé sa carrière de front office avec les Raptors en 2007 et a gravi les échelons de la NBA. Il a été nommé Exécutif de l’année 2012-13 de la NBA après avoir rejoint les Denver Nuggets, qui ont établi un record d’équipe avec 57 victoires cette saison-là et ont enregistré un record à domicile de 38-3, le meilleur de la ligue.

Le 31 mai 2013, les Raptors ont nommé Ujiri président et directeur général des opérations de basket-ball.

Les Raptors ont terminé la saison 2020-21 avec une fiche de 27-45 et hors des séries éliminatoires. En raison de la pandémie de coronavirus, les Raptors n’ont pas joué de match à domicile à Toronto depuis mars 2020, appelant Tampa, en Floride, leur domicile la saison dernière.