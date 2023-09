Masaba Gupta est la fille de l’actrice chevronnée Neena Gupta et de la légende du cricket des Antilles Vivian Richards. Masaba, qui porte de nombreuses casquettes, notamment celle d’actrice, d’entrepreneur et de créatrice de mode, a récemment expliqué que les gens pensaient que son père Vivian Richards lui avait « laissé des centaines de millions ». Elle dit : « Il n’y a pas des centaines de millions de dollars. Ils sont en construction, mais je le construis moi-même. » Dans une interview avecKhanna scintillante, Masaba Gupta a déclaré : « Tout le monde me dit jusqu’à aujourd’hui que tu es devenu ce que tu es devenu grâce à ta mère et ton père. Apparemment, quelqu’un l’a dit une fois à un ami : « Qu’est-ce qu’elle doit faire ? Son père vient de la quitter pour des centaines de millions de dollars. J’ai dit non, il n’y a pas des centaines de millions. Ils sont en construction, mais je le construis moi-même. Pour Masaba, le succès de ses parents – Neena Gupta et Vivian Richards – était une « grande référence ». Elle a déclaré : « J’ai eu deux exemples dans ma maison montrant à quel point vous pouvez être formidable. »

Saviez-vous que Masaba Gupta voulait autrefois devenir joueur de tennis ? Se remémorant le bon vieux temps, Masaba a parlé de sa relation avec le tennis et de la façon dont elle s’est séparée du sport. Elle a également mentionné à quel point son penchant pour le tennis était un « rêve devenu réalité » pour son père Vivian Richards. Masaba a déclaré: «Je veux dire, je pense que c’était son rêve devenu réalité de me faire devenir une star du tennis. Et je jouais, je pense que j’étais numéro trois dans le Maharashtra. C’est ce que j’ai fait avec mes problèmes de colère. J’ai fait beaucoup de choses… Mais pas plus que ça. Dans ma tête, je ne pouvais pas m’en dissuader. Et c’est ça, pratiquer un sport comme le tennis, n’est-ce pas ? C’est ce à quoi vous jouez de manière isolée.

Selon Masaba, elle était « une joueuse de tennis tout simplement trop en colère » et n’avait aucun contrôle sur ses émotions. Cependant, elle avait les meilleures tenues et looks de tennis. Tout cela grâce à son père, qui rapportait les tenues de Londres.

Masaba a déclaré : « J’étais tout simplement trop en colère en tant que joueur de tennis. Et cela ne m’a fait aucun contrôle sur mes émotions, c’est pourquoi aujourd’hui, quand je regarde ces stars du tennis, Federer et tous ces gars, ils ont cet état d’esprit calme et posé. Et je me souviens à quel point il était important d’avoir cela aussi à l’époque. Mais je serais juste en train de casser des raquettes et je me comporterais mal. Mais j’avais les plus belles robes. J’avais les plus belles tenues et looks de tennis parce que mon père m’apportait tout de Londres à cette époque.

Masaba Gupta ne manque jamais de montrer sa gratitude à son père. Dans l’une de ses publications sur Instagram, la créatrice a parlé d’utiliser la théorie du cricket de son père consistant à « combler les lacunes » dans son entreprise. Elle a partagé une vidéo, qui était un extrait deL’interview de Vivi Richards, où l’icône du cricket a été interrogée sur son style de jeu agressif. Vivian Richards a répondu : « C’est instinctif, vous savez… En tant que batteur, tout dépend de vous : vous êtes un artiste. Je me souviens que lorsque je suis allé pour la première fois en Angleterre, mon entraîneur à Somerset m’a dit : « Joue dans le V, mec », et nous avions des points de vue divergents et je suppose que j’étais un peu fort à l’époque. Mais je crois qu’il faut combler les lacunes.

Dans la légende, Masaba Gupta a écrit : « C’est juste papa qui est papa… Est-ce que je peux utiliser la théorie du « je dois combler les lacunes » dans la gestion de mon entreprise ? (et au cas où vous vous demanderiez d’où vient l’agressivité)#iconsonly.»

Revenant sur l’interview de Masaba Gupta, la créatrice de mode a révélé que pendant une courte période de sa vie, avant de s’inscrire à une école de mode, elle souhaitait devenir actrice. Sa mère Neena Gupta n’a pas soutenu sa décision. Même si Neena Gupta a inscrit Masaba à l’école de théâtre d’Anupam Kher, l’actrice a expliqué que « vous [Masaba Gupta] ne sont pas un visage typiquement indien. Vous serez mis dans une boîte dans cette industrie. Alors, pourquoi veux-tu emprunter cette voie.

Dans l’interview, Masaba Gupta a également parlé de son mariage raté avec le producteur de films Madhu Mantena, de son graphique de carrière et de certains des échecs qu’elle a rencontrés au cours de son parcours.

Masaba Gupta est le fondateur de la marque de design House Of Masaba. Elle a fait ses débuts d’actrice avec la série Netflix Masaba Masaba en 2020.