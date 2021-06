Masaba Gupta tire la jambe de maman Neena Gupta avec sa publicité d’autocuiseur vintage

La créatrice-actrice Masaba Gupta a fait samedi un voyage dans le passé et a posté une vidéo vintage de sa mère et de l’actrice chevronnée Neena Gupta. Dans la vidéo, Neena fait la publicité d’un autocuiseur où elle joue avec des expressions vives alors qu’elle se synchronise avec un jingle. L’acteur porte un sari avec un chemisier assorti avec un bindi et ses cheveux sont attachés en un chignon.

Partageant la vidéo, Masaba Gupta l’a légendé: « La prochaine fois que je viendrai déjeuner, je m’attends à cette performance exacte @neena_gupta | avez-vous déjà commandé son livre? Lien dans la bio #sachkahuntoh. » Réagissant à son message, Neena Gupta a écrit : « Hey Bhagwan (Oh mon Dieu). »

Le producteur Ashvini Yardi a écrit : « Ce jingle était tellement addictif… J’avais l’habitude de chanter ça tout le temps #iconicads.

Pour les non avertis, Neena a récemment lancé « Sach Kahun Toh: An Autobiography » qui a fait la une des journaux avec ses révélations révélatrices. Le livre couvre des incidents détaillés de la vie de Neena dans lesquels elle montre ses difficultés à Bollywood et la monoparentalité.

Lors d’une conversation vidéo sur Instagram avec l’actrice Kareena Kapoor Khan, qui a lancé le livre, Neena avait déclaré : « Je commencerais et me demanderais : ‘Qu’y a-t-il à écrire sur ma vie ? Pourquoi les gens seraient-ils intéressés à le lire ?’ Puis le confinement est arrivé… Et j’ai beaucoup réfléchi à ma vie et j’ai décidé de reprendre l’écriture

Elle avait également ajouté: « Tout est hors de mon système maintenant. Des choses que je cachais pendant tant d’années. C’est un grand soulagement. Je pense, peut-être après avoir lu le livre, même si une personne ne fait pas l’erreur que j’ai faite , s’ils pensent « oui, nous ne devrions pas faire ça », ça en vaudra la peine. »