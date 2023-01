Masaba Gupta pose avec son père Vivian Richards, son beau-père Vivek Mehra et sa mère Neena Gupta à son mariage : “Ma famille recomposée”

L’actrice et créatrice de mode populaire Masaba Gupta a épousé l’acteur Satyadeep Misra le vendredi 27 janvier lors d’une cérémonie intime à laquelle seuls les membres de leur famille ont assisté, dont le père de Masaba, Vivian Richards, le beau-père Vivek Mehra, la mère Neena Gupta et la mère de Satyadeep, Nalini Misra Tyabji. et sa sœur Chinmaya Misra.

Masaba a partagé la photo avec toute sa famille vendredi sur son Instagram avec la légende : “Pour la toute première fois, toute ma vie s’est réunie. C’est nous. Ma belle famille recomposée (emoji au cœur jaune) Tout à partir de maintenant n’est que bonus .” En plus de la photo de famille, elle a également partagé une photo avec son père et le légendaire joueur de cricket des Antilles Vivian Richards.





Plus tôt dans la journée, Masaba a annoncé la nouvelle de son mariage en partageant deux photos avec son mari Satyadeep Misra, avec qui elle a joué dans la série dramatique biographique Masaba Masaba sur Netflix. “Je me suis mariée avec mon océan de calme, ce matin. Voici de nombreuses vies d’amour, de paix, de stabilité et surtout de rires. Et merci de m’avoir laissé choisir la légende – ça va être génial”, avait-elle légendé ces photos.

En parlant de Satyadeep Misra, il a travaillé comme avocat avant de déménager à Mumbai pour commencer sa carrière d’acteur. Il est apparu dans des rôles clés dans des films tels que Bombay Velvet, No One Killed Jessica, Phobia et Vikram Vedha. Outre Masaba Masaba, Satyadeep a également été vu dans d’autres émissions Web telles que Illegal, Tanaav et Naxalbari.

Il a été reconnu après avoir joué l’un des rôles principaux, avec Purab Kohli, dans l’émission télévisée POW – Bandi Yuddh Ke. Le thriller politique, qui s’est déroulé de novembre 2016 à mars 2017 sur Star Plus, a été adapté du drame israélien Hafutim, qui a également été adapté pour la série télévisée américaine Homeland.

