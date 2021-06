Masaba Gupta partage un message sincère pour le mari de Neena Gupta, Vivek Mehra

Le propriétaire de la « Maison de Masaba », Masaba Gupta, a partagé un message sincère pour le mari de maman Neena Gupta, Vivek Mehra, à l’occasion de la fête des pères. Masaba est allé sur Instagram et a partagé deux belles photos et l’a légendé, « Joyeuse fête des pères ! @aslivivekmehra.

Sur la première photo, on peut voir Masaba portant une belle tenue verte et des bijoux saisissants tout en posant avec Vivek Mehra, qui porte une kurta imprimée et maman Neena Gupta qui est jolie dans une kurta rose.

La deuxième photo est une adorable photo de Vivek et de leur chien de compagnie Mila.

Les fans ont adoré la publication et ont prolongé leur amour pour la famille dans la section des commentaires.

Masaba a également profité de son histoire et a publié une vidéo franche de Vivek Mehra embrassant la nature. Elle a écrit ‘Bonne fête des pères @aslivivekmehra (je vous souhaite des tonnes de fleurs pour prendre des photos de cette année).

Pour les inconnus, Masaba se livre actuellement à la promotion de l’autobiographie de sa mère, « Sach Kahun Toh ». L’Autobiographie a fait la une des journaux avec ses révélations révélatrices.

L’une des révélations les plus discutées est la façon dont un de ses amis lui a suggéré d’épouser un homme gay alors qu’elle était enceinte de Masaba afin d’éviter toute spéculation.

Lors d’une conversation vidéo sur Instagram avec l’actrice Kareena Kapoor Khan, qui a lancé le livre, Neena avait déclaré : « Je commencerais et me demanderais : ‘Qu’y a-t-il à écrire sur ma vie ? Pourquoi les gens seraient-ils intéressés à le lire ?’ Puis le confinement est arrivé… Et j’ai beaucoup réfléchi à ma vie et j’ai décidé de reprendre l’écriture.

Elle a ajouté: « Tout est hors de mon système maintenant. Des choses que je cachais pendant tant d’années. C’est un grand soulagement. Je pense, peut-être après avoir lu le livre, même si une personne ne fait pas l’erreur que j’ai faite, si ils pensent « oui, nous ne devrions pas faire ça, ça en vaudra la peine ».