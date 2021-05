Masaba Gupta partage des extraits de la prochaine autobiographie de Neena Gupta

L’acteur principal Neena Gupta est prêt à lancer son autobiographie «Sach Kahu Toh».

Partageant un extrait de l’autobiographie bientôt lancée par sa mère, la créatrice de mode Masaba Gupta a écrit une note sincère révélant comment sa mère a travaillé dur pour l’élever et a en fait fait face à de nombreuses difficultés, y compris une crise financière au moment où elle était due et Neena a dû le faire. subir une césarienne pour mettre Masaba au monde.

Dans sa note, Masaba a également mentionné que pour rembourser sa mère de toutes les manières possibles, avec un intérêt supplémentaire, elle travaille très dur chaque jour de sa vie et ne laisse jamais personne ne lui donner ce qu’elle mérite.

Parallèlement à une série de photos qui étaient essentiellement des extraits de l’autobiographie et une photo de Neena Gupta Masaba a écrit à côté, « Un extrait de ‘Sach Kahun Toh’ par @neena_gupta: Quand je suis né, ma mère avait Rs 2000 / – en elle compte bancaire. Un remboursement d’impôt en temps opportun ferait grimper ce nombre à Rs 12 000 / – et bien sûr, j’étais un bébé de césarienne. En lisant la biographie de maman, j’ai appris tant de choses et les difficultés qu’elle a dû endurer. Je travaille très dur chaque jour de ma vie et ne jamais laisser personne ne me donner ce que je mérite seulement pour m’assurer que je peux la rembourser pour m’avoir amené dans ce monde ….. avec intérêt! #sachkahuntoh #neenagupta. «

L’extrait disait: «À l’approche de la date d’accouchement, j’ai commencé à m’inquiéter parce que j’avais très peu d’argent sur mon compte. Je pouvais me permettre une naissance naturelle parce que cela ne coûterait que 2000 ₹. Mais je savais que si je devais avoir un C- », j’aurais des ennuis parce que la chirurgie a coûté près de 10 000 ₹. Heureusement, un remboursement de taxe de 9 000 ₹ a été effectué quelques jours avant mon accouchement et je me suis finalement retrouvé avec 12 000 ₹ sur mon compte bancaire. »

« Heureusement que cet argent est arrivé parce que mon médecin m’a informé que j’aurais besoin d’une césarienne. Mon père qui était venu à l’époque pour m’aider à traverser l’accouchement était furieux. Il a dit que c’était un stratagème pour nous faire payer plus. argent », lit le deuxième passage de la capture d’écran de l’exception partagée par Masaba.

Bien sûr, la partie suivante n’est pas révélée et il faut attendre que le livre arrive dans les gradins pour savoir ce qui s’est passé ensuite.

Masaba Gupta est l’enfant chéri de Neena Gupta et Sir Vivian Richards. Dans une interview en 2017, tout en parlant de son père, Masaba a déclaré: « J’ai un profond respect et un amour pour mes deux parents. Ils sont tous les deux leur propre genre de personnes, qui réussissent et pourtant ne courent pas avec le troupeau. À l’époque où j’étais entre 8 et 14 ans, je me souviens de mes vacances avec mon père. Il était très actif dans les commentaires à l’époque, voyageant à travers le monde, et il venait assez souvent en Inde. Je ne suis jamais vraiment resté avec lui, mais maman et moi continuions vacances avec lui. «

Et même si Masaba n’a jamais vraiment eu son père dans son enfance, Neena était toujours là pour elle. Cependant, Masaba a eu ses propres luttes. D’une journaliste qui a sorti son certificat de naissance à l’époque pour révéler le nom de son père à être qualifiée d ‘«antillaise illégitime», Masaba a eu son propre voyage de hauts et de bas et d’acceptation de soi.

Pendant ce temps, l’autobiographie de Neena sera publiée le 14 juin selon l’éditeur Penguin Random House India.

Il emmènera les lecteurs à travers le parcours de Neena depuis son passage à la National School of Drama (NSD) jusqu’à son déménagement à Bombay (Mumbai) dans les années 80 et sa monoparentalité. De plus, l’autobiographie abordera également des sujets tels que la politique de l’industrie cinématographique, le casting et ce qu’il faut à un jeune acteur pour survivre sans parrain dans l’industrie cinématographique hindi.

Sur le plan du travail, Neena a récemment été vue dans « Sardar Ka Grandson » de Netflix avec Arjun Kapoor et Rakul Preet Singh.