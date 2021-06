Masaba Gupta guérit presque son PCOD et partage une énorme photo de transformation du poids corporel! | Nouvelles des gens

New Delhi: Masaba, la fille de la créatrice de mode indienne et de l’actrice chevronnée Neena Gupta, a perdu beaucoup de poids et a l’air plus heureuse que jamais. L’experte de la mode a partagé son parcours sur les réseaux sociaux avec une longue note sur comment et ce qui l’a aidée à perdre ces kilos en trop.

Masaba Gupta a parlé de l’importance de l’entraînement ou de toute forme d’exercice dans sa longue note qu’elle a partagée sur Instagram avec une photo de ses abdos de planche à laver.

Elle a écrit: Je suis aussi attaché à ma santé que je le suis à mon entreprise et à mes relations. Dites-vous cela chaque jour. Vous devez faire une chose à propos de Fitness non négociable dans votre vie. Tout commence là. Mon entraînement/marche/yoga de 7h à 9h n’est pas négociable… pas de commande non plus de nourriture à l’extérieur un jour de semaine ! Simple, ghar ka khaana. Aucune célébration la veille, aucune quantité de stress et aucun appel téléphonique ne peuvent me distraire de cela. Ce non négociable m’a aidé à presque guérir la SOPK, à arrêter de prendre des médicaments, à mieux me concentrer et à profiter encore plus du temps libre avec la nourriture et les boissons que j’aime avec mes amis et ma famille le week-end. Je suis la plus légère que j’ai été depuis 10 ans aujourd’hui et je veux me prouver que beaucoup de problèmes hormonaux que nous avons parfois, les filles, peuvent être résolus en corrigeant votre alimentation et en faisant de l’activité physique votre priorité ! Quels sont vos non-négociables ? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous

Masaba a lancé sa propre marque de mode appelé Maison de Masaba. En 2019, elle a jugé MTV Supermodel of the Year avec Milind Soman et Malaika Arora. L’année dernière, elle a fait ses débuts sur la plate-forme numérique avec Masaba Masaba – une émission Netflix Original sur son parcours de vie qui a reçu un accueil chaleureux.

Il est écrit et réalisé par Sonam Nair et est produit par Viniyard Films d’Ashvini Yardi.

Le visage de la mode époustouflante est une utilisatrice passionnée des médias sociaux et habille souvent sa mère et son actrice classique, Neena Gupta, également.