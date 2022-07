Masaba Gupta arrête un troll qui lui a dit “elle a l’air si mal” mais toujours dans l’industrie de la mode et du divertissement

La créatrice de mode Masaba Gupta, fille de l’acteur vétéran Neena Gupta et de l’ancienne joueuse de cricket des Antilles Vivian Richards, a récemment été malmenée par un utilisateur des médias sociaux qui lui a dit qu’elle “avait l’air si mal” mais qu’elle travaillait toujours dans la mode et le divertissement industrie. Mais Masaba n’a pas laissé le troll l’affecter émotionnellement avec le commentaire dur sur son apparence. Elle a claqué le troll de la manière la plus brutale possible.

Partageant une capture d’écran du commentaire ignoble sur Instagram, Masaba a publié une réponse percutante au troll. “Tu as l’air si mal… C’est une ironie que tu sois dans l’industrie de la mode et du divertissement”, a lu le commentaire. À quoi, Masaba a répondu : “C’est mignon. Soyons clairs, être dans n’importe quelle industrie a à voir avec le talent. Un travail acharné. Une discipline sauvage. Oui ? Oui. Quant à mon visage, c’est juste un joli bonus (tout comme mon esprit qui est aussi tranchant qu’un couteau et votre b ******* ne le dépasserait pas même si vous essayiez). ”

Masaba a été vue pour la dernière fois dans l’émission Web Masaba Masaba avec sa mère Neena Gupta. Elle se prépare maintenant pour la deuxième saison de son émission et elle promet deux fois plus de rires, de larmes et de plaisir. Elle a informé ses fans que la bande-annonce de son émission sera bientôt lancée.

“La première saison de Masaba Masaba a été l’une des choses les plus inattendues mais amusantes qui me soient arrivées. J’ai de très bons souvenirs du tournage de la série et du plaisir passé avec les acteurs et l’équipe incroyables”, avait-elle déclaré.

Elle a récemment lancé sa propre chaîne YouTube où elle dit qu’elle partagera des vidéos perspicaces et informatives. La chaîne vise à fournir des connaissances sur des sujets liés à la mode, au fitness, à la beauté, aux voyages et au bien-être. Sa chaîne verra la star designer organiser des vidéos de format court et long pour ses abonnés YouTube. En outre, elle explorera également les sections de courts métrages YouTube pour une consommation rapide.