Masa Son ne craint pas que la puissance des Big Tech envahisse le paysage des start-up

L’investisseur milliardaire Masayoshi Son a déclaré à CNBC qu’il n’était pas préoccupé par le fait qu’une poignée d’entreprises technologiques devenaient trop puissantes et évincent le paysage pour que les start-ups réussissent.

Le PDG de SoftBank a fait ses commentaires dans une interview avec Andrew Ross Sorkin, co-animateur de « Squawk Box », diffusée jeudi. Grâce à ses deux fonds Vision, le conglomérat japonais de Son a investi des milliards de dollars dans environ 200 start-ups à travers le monde.

Les responsables américains et européens se penchent de plus en plus sur la question de savoir si des titans de la technologie tels qu’Amazon, Google-parent Alphabet, Apple et Facebook se livrent à des pratiques anticoncurrentielles. L’UE a été plus agressive dans sa poursuite, infligeant de nombreuses amendes antitrust à Alphabet en particulier.

Aux États-Unis, les législateurs démocrates de Washington ont publié l’année dernière un rapport antitrust détaillé sur ces quatre entreprises, concluant qu’elles détiennent un pouvoir de monopole. Dans certains cas, le rapport a appelé à la scission de certaines parties de leurs entreprises. Le président Joe Biden, qui a pris ses fonctions plus tôt cette année, a également signalé une position plus dure envers Big Tech avec deux de ses sélections pour des rôles administratifs.

Mais Son ne partage pas le même point de vue.

« Ces grandes entreprises, bien sûr, doivent se comporter dans une fourchette raisonnable, mais ce sont, à mon avis, des entreprises raisonnables », a déclaré Son. « Plus les entreprises en démarrage ont leurs propres opportunités – beaucoup d’opportunités – sans trop se plaindre », a-t-il déclaré.

SoftBank a investi dans Amazon et Alphabet, mais a vendu ses participations l’année dernière. «J’ai été un grand croyant – et je suis toujours un grand croyant – ces grands noms de la haute technologie vont continuer à se développer», a déclaré Son.

Sorkin a spécifiquement interrogé Son sur les frais de l’App Store d’Apple et le rôle d’Amazon en tant que fournisseur de marché de commerce électronique et vendeur de ses propres produits sur ce même marché. Les deux pratiques ont été critiquées comme étant injustes.

« S’ils sont malheureux, ils devraient le faire eux-mêmes », a répondu Son. « S’ils sont heureux, ils devraient se joindre. C’est – ils n’ont pas à suivre, donc je pense que ce n’est pas si mal. »

Dans le même temps, Son a déclaré qu’il pensait que les grandes entreprises qui recevaient des critiques pour certains arrangements devraient y être réceptives. Par exemple, Apple a récemment réduit le taux de commission sur son App Store pour les petits développeurs de logiciels après avoir fait face à une chaleur de 30% trop élevée.

« En tant que grand plateforme, ils devraient toujours écouter les autres participants s’ils veulent avoir une croissance à plus long terme, encore plus grande », a-t-il déclaré.