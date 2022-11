‘Marysol Patton de RHOM taquine le drame avec les OG dans la saison 5 : Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Marysol Patton a taquiné un drame inattendu qui se joue sur la prochaine saison de Les vraies femmes au foyer de Miami. “Il y a en fait – vers la fin de la saison – une très mauvaise répartition entre certains des OG”, a déclaré Marysol EXCLUSIVEMENT sur HollywoodLa Viec’est Faites attention Puh-Lease ! podcast, avant le RHOM première de la saison 5 le 8 décembre sur Peacock. “C’est assez mauvais”, a ajouté le joueur de 55 ans.

Marysol n’a pas révélé lequel de ses collègues OG, qui comprend Lisa Hochstein, Alexia Echevarria, Larsa Pippenet Adriana de Moura, est au centre du drame désordonné. “C’est mauvais. Ce n’est pas bon », a-t-elle également déclaré à propos de la séparation du casting. “Ça devient moche.”

Il est possible que la scission OG commence avec Lisa et Larsa, qui lancent la nouvelle saison avec quelques Majeur drame.

“J’étais juste très nerveuse pour Lisa parce que je pensais:” Oh mon Dieu, tu as tellement de problèmes en ce moment. Larsa va te tuer quand elle entendra ce que tu as dit. J’étais donc un peu nerveuse pour Lisa », a expliqué Marysol. “Évidemment, je sais qu’ils s’aiment et qu’ils se soucient beaucoup l’un de l’autre. Je voulais juste m’en sortir et que tout le monde soit heureux à nouveau. Et boire des cocktails !”

Lisa est séparée de son mari Lenny Hochstein sera un scénario majeur dans la saison 5 de l’émission de téléréalité. Marysol nous a dit qu’elle était surprise du drame avec les Hochstein, car ils semblaient toujours si heureux ensemble.

“Je les ai toujours vus comme des gens qui s’amusaient ensemble et organisaient des fêtes ensemble. Ils étaient toujours en train de dîner avec beaucoup de jeunes gens séduisants et ils avaient ce style de vie amusant », a déclaré Marysol. « Je ne pensais pas qu’il y aurait une raison pour qu’il s’égare. Je veux dire que tout était là. Ils avaient un style de vie plutôt cool. J’ai pensé que ça marchait pour eux. J’étais un peu choqué qu’il veuille décoller et qu’il ait un autre significatif.

Marysol a déclaré que bien que Lisa affiche un “extérieur heureux”, elle est “blessée” à l’intérieur après la scission. Lisa a en fait récemment affirmé qu’elle ne pouvait même pas se permettre «des couches et de la nourriture» pour elle et les deux enfants de Lenny. Lenny a confirmé qu’il sortait maintenant avec un mannequin australien de 27 ans Katharina Mazape.

“C’est dur. Ça va prendre du temps pour traverser tout ça », nous a dit Marysol à propos de Lisa. “C’est assez choquant.”